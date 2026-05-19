തോറ്റാൽ പ്ലേഓഫ് തുലാസിലാകും! രാജസ്ഥാന് ഇന്ന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം; എതിരാളികൾ ലഖ്നൗ
ഐപിഎൽ 2026: നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇന്ന് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നേരിടും
Published : May 19, 2026 at 3:38 PM IST
ജയ്പൂർ: ഐപിഎൽ പ്ലേഓഫ് പോരാട്ടങ്ങൾ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, ഇന്ന് സവായ് മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നേരിടും. ലീഗ് ഘട്ടം അവസാനിക്കാറായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഈ മത്സരം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് ലഖ്നൗ
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെതിരെയുള്ള തകർപ്പൻ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ലഖ്നൗ ഈ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 26 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ആകാശ് സിങ്ങിന്റെ ബൗളിംഗ് പ്രകടനവും, വെറും 38 പന്തിൽ നിന്നും 90 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ മിച്ചൽ മാർഷിന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവും ലഖ്നൗവിന് 7 വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഈ ഫോം തുടരാനും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ലഖ്നൗവിന്റെ ശ്രമം.
തിരിച്ചുവരവിനായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്
മറുഭാഗത്ത്, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഹൈ-സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലറിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ നിരാശയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഇത് രാജസ്ഥാന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പരാജയമാണ്. പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താനും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും രാജസ്ഥാന് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ തോൽവികളുടെ പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കാനാകും റോയൽസ് ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.
#RR fight to stay alive in the Playoff race as they gear up for a crucial clash against #LSG ⚔️🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) May 19, 2026
Will Rajasthan inch closer to the Top 4, or will Lucknow play spoiler? 👀🔥#TATAIPL Race to Playoffs 👉 #RRvLSG | TUE, MAY 19, 6:30 PM pic.twitter.com/A8QdjloA32
റിഷഭ് പന്ത് നയിക്കുന്ന ലഖ്നൗ ടീമിന്, ഈ സീസണിൽ രാജസ്ഥാനോട് നേരത്തെയേറ്റ പരാജയത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. നിലവിൽ പട്ടികയിൽ താഴെയുള്ള ലഖ്നൗവിന് ഈ വിജയം വരും മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ ഊർജ്ജം നൽകും.
തത്സമയ സംപ്രേഷണം
ജയ്പൂരിലെ സവായ് മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം ആരാധകർക്ക് ടെലിവിഷനിൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമായിരിക്കും.
ഇരു ടീമുകളുടെയും സ്ക്വാഡ്:
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഡൊണോവൻ ഫെരേര, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ശുഭം ദുബെ, ദാസുൻ ശനക, നാന്ദ്രേ ബർഗർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, സന്ദീപ് ശർമ്മ, ലുവാൻ-ഡ്രേ പ്രിട്ടോറിയസ്, രവി സിംഗ്, അമൻ റാവു പെരാല, ആദം മിൽനെ, കുൽദീപ് സെൻ, ക്വേന മഫാക.
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്: റിഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), എയ്ഡൻ മാർക്രം, ഹിമ്മത് സിംഗ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, മുകുൾ ചൗധരി, അക്ഷത് രഘുവംശി, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ മാർഷ്, അബ്ദുൾ സമദ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, വനിന്ദു ഹസരംഗ, ആയുഷ് ബദോനി, മുഹമ്മദ് ഷമി, ആവേശ് ഖാൻ, എം. സിദ്ധാർത്ഥ്, ദിഗ്വിജയ് സിംഗ്, ആകാശ് സിംഗ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, നമൻ തിവാരി, മായങ്ക് യാദവ്, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ.
Also Read: പ്ലേ ഓഫ് ആവേശത്തിൽ ഐപിഎൽ; അവസാന സ്ഥാനത്തിനായി അഞ്ച് ടീമുകൾ നേര്ക്കുനേര്