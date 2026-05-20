221 റൺസും പോരാതെ വന്നു! ലഖ്‌നൗവിനെ തരിപ്പണമാക്കി രാജസ്ഥാന്‍റെ മാസ്സ് ചേസിങ്

ലഖ്‌നൗവിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് 7 വിക്കറ്റ് വിജയം.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 9:00 AM IST

ജയ്‌പൂര്‍: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് 7 വിക്കറ്റിന്‍റെ ആധികാരിക വിജയം. സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ലഖ്‌നൗ ഉയർത്തിയ 221 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം 5 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ രാജസ്ഥാൻ മറികടന്നു. 93 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയും, പുറത്താകാതെ 53 റൺസെടുത്ത ധ്രുവ് ജുറലുമാണ് രാജസ്ഥാന്‍റെ വിജയശിൽപികൾ. ഈ വിജയത്തോടെ രാജസ്ഥാൻ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുകയും പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തു.

തകർപ്പൻ തുടക്കം

കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാർ നൽകിയത്. ആകാശ് സിങ് എറിഞ്ഞ ഒന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ 23 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. പിന്നാലെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയും തകർത്തടിച്ചതോടെ പവർപ്ലേയിൽ രാജസ്ഥാൻ കുതിച്ചു. എട്ട് ഓവറിൽ 84 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. 23 പന്തിൽ 43 റൺസെടുത്ത ജയ്‌സ്വാളിനെ ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് ആകാശ് മഹാരാജ് സിങ്ങാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്.

സൂര്യവൻശിയുടെ സിക്‌സര്‍ മഴ

ജയ്‌സ്വാൾ പുറത്തായെങ്കിലും സൂര്യവൻശി ലഖ്‌നൗ ബൗളർമാരെ കണക്കറ്റ് പ്രഹരിച്ചു. 10 സിക്സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ 38 പന്തിൽ 93 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സൂര്യവൻശി രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികിൽ വെച്ച് മൊഹ്സിൻ ഖാനാണ് സൂര്യവൻശിയെ പുറത്താക്കിയത്.

ജുറലിന്‍റെ ഫിനിഷിങ്

സൂര്യവൻശി പുറത്തായ ശേഷവും തളരാതെ ധ്രുവ് ജുറൽ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. ലുവാൻഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, ഡൊണാവൻ ഫെരേര എന്നിവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ജുറൽ സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചു. പ്രിട്ടോറിയസ് റണ്ണൗട്ടായതോടെ മത്സരം അൽപം സങ്കീർണ്ണമായെങ്കിലും ജുറൽ ശാന്തതയോടെ ബാറ്റ് വീശി. അവസാന ഓവറുകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്തി ജുറൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു.

അവസാന നിമിഷത്തെ ആവേശം

ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എറിഞ്ഞ പത്തൊൻപതാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ രാജസ്ഥാന് ജയിക്കാൻ 2 റൺസ് വേണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സിക്സറിലൂടെ ഡൊണാവൻ ഫെരേര രാജസ്ഥാന്‍റെ വിജയം ആധികാരികമായി പൂർത്തിയാക്കി. ലഖ്‌നൗ നിരയിൽ മൊഹ്സിൻ ഖാൻ (1/24), ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് രാഠി എന്നിവർ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും രാജസ്ഥാന്‍റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിങ് നിരയെ തടയാൻ അവർക്കായില്ല. ലഖ്‌നൗവിന്‍റെ ബൗളിങ് പിഴവുകളും അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

