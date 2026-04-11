ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പടയോട്ടം തടയാൻ ഇഷാൻ കിഷനും സംഘവും; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം

ഐപിഎൽ 2026: പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് - സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് പോരാട്ടം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3:30ന്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 1:20 PM IST

ചണ്ഡീഗഢ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. മുല്ലൻപൂരിലെ മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് ഈ സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ച പഞ്ചാബ് ഒരെണ്ണം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ 5 പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവർ തോൽവി അറിയാതെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 108 റൺസ് നേടിയ കൂപ്പർ കൊണോലിയും അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ വിജയ്‌കുമാര്‍ വൈശാഖുമാണ് ടീമിന്‍റെ കരുത്ത്. മറുഭാഗത്ത് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന് ഇത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലമാണ്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വിജയിക്കാനായത്. നിലവിൽ 2 പോയിന്‍റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ്. ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ (145 റൺസ്), ടി. നടരാജൻ (4 വിക്കറ്റ്) എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടീമെന്ന നിലയിൽ തിളങ്ങാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ സൺറൈസേഴ്‌സിനാണ് മേധാവിത്വം. ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 24 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 17 തവണയും ഹൈദരാബാദാണ് വിജയിച്ചത്. പഞ്ചാബിന് 7 വിജയങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. എങ്കിലും നിലവിലെ ഫോം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബിനാണ് ഇന്ന് മുൻതൂക്കം. അതേസമയം ഹൈദരാബാദ് മുൻനിരയെ വിറപ്പിക്കാൻ അർഷ്‌ദീപ് സിംഗിന് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ട്രാവിസ് ഹെഡിനെയും ഇഷാൻ കിഷനെയും മുൻപ് അർഷ്‌ദീപ് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ജയദേവ് ഉനദ്‌കട്ട് എന്നിവർക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പ്രകടനം നിർണ്ണായകമാകും.

പിച്ച് റിപ്പോർട്ടും കാലാവസ്ഥയും

ഉണങ്ങിയതും റോൾ ചെയ്‌തതുമായ പിച്ചിൽ സ്‌പിന്നർമാർക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടോസ് നേടുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു മത്സരം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  • മത്സര സമയം: ഏപ്രിൽ 11, വൈകുന്നേരം 3:30
  • വേദി: പിസിഎ ന്യൂ ഇന്‍റനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, മുല്ലൻപൂർ (ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢ്).
  • തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലൂടെ മത്സരം തത്സമയം കാണാം. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങും ലഭ്യമാണ്.

ടീം സ്ക്വാഡുകൾ:

പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിംഗ്, നെഹാൽ വധേര, ഷാശാങ്ക് സിംഗ്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, വിജയ്‌കുമാര്‍ വൈശാഖ്, അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹൽ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, വിഷ്‌ണു വിനോദ്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, യഷ് താക്കൂർ, മിച്ചൽ ഓവൻ, ഹർനൂർ സിംഗ്, മുഷീർ ഖാൻ, പൈല അവിനാഷ്, മാർക്കോ യാൻസൻ, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, കൂപ്പർ കൊണോലി, ബെൻ ദ്വാർഷുയിസ്, പ്രവീൺ ദുബെ, വിശാൽ നിഷാദ്.

സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ്: ഇഷാൻ കിഷൻ (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, അഭിഷേക് ശർമ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, അനികേത് വർമ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, സലിൽ അറോറ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, ക്രെയ്ൻസ് ഫുലെത്ര, ബ്രൈഡൺ കാർസ്, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, ഓങ്കാർ തർമലേ, ജയദേവ് ഉനദ്‌കട്ട് , ശിവം മാവി, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഈഷാൻ മലിംഗ, ഡേവിഡ് പെയ്ൻ, ഹർഷ് ദുബെ, അമിത് കുമാർ, സീഷാൻ നിഷാദ്.

