തോറ്റാൽ പുറത്ത്, ജയിച്ചാൽ പ്രതീക്ഷ: കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ പഞ്ചാബ് ഇന്ന് ലഖ്‌നൗവിനെ നേരിടും

Published : May 23, 2026 at 4:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശകരമായ ലീഗ് ഘട്ടത്തിന്‍റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്ലേ ഓഫിലെ നാലാം സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പോരാട്ടം മുറുകുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനെ നേരിടും. പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ നിന്ന് ലഖ്‌നൗ ഇതിനകം പുറത്തായെങ്കിലും, പഞ്ചാബിന് ഇത് ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പഞ്ചാബിന്‍റെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കും. ലഖ്‌നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ആദ്യ 7 മത്സരങ്ങളിൽ 6 എണ്ണവും ജയിച്ച് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന പഞ്ചാബ്, പിന്നീട് തുടർച്ചയായ 6 മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന നാടകീയമായ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടത്. നിലവിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 ജയവും 6 തോൽവിയും ഒരു ഫലമില്ലാത്ത മത്സരവുമായി 13 പോയിന്‍റോടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ഇനിയൊരു പിഴവിന് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല.

മറുവശത്ത് ലഖ്‌നൗവിനു ഇത് കടുത്ത നിരാശ സമ്മാനിച്ച സീസണാണ്. കളിച്ച 13 മത്സരങ്ങളിൽ 4 എണ്ണത്തിൽ മാത്രം ജയിച്ച് 8 പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ് അവർ. ബൗളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും സ്ഥിരത കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 26 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 18 തവണയും വിജയം ഹൈദരാബാദിനൊപ്പമായിരുന്നു. പഞ്ചാബ് 8 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. ഈ സീസണിൽ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ ഇരുടീമുകളും ഓരോ വിജയം വീതം പങ്കിട്ടു.

പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്

മത്സരം നടക്കുന്ന ലഖ്‌നൗവിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലാണ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ബാറ്റിങ്ങിനെ തുണച്ച പിച്ചാണിത്. തുടക്കത്തിൽ പേസ് ബൗളർമാർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ നടന്ന 30 ആഭ്യന്തര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ 174 ആണ്. രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീമുകൾ 17 തവണയും, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവർ 13 തവണയും വിജയിച്ചു. 2025 ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം റൺ ചേസ് ചെയ്ത ടീമുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ (13-ൽ 9 മത്സരങ്ങൾ) വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രധാന പോരാട്ടം:

ലഖ്‌നൗ പേസർ മൊഹ്സിൻ ഖാനെതിരെ പഞ്ചാബ് താരം ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് മികച്ച റെക്കോർഡല്ല ഉള്ളത്. ടി20-യിൽ മൊഹ്സിനെതിരെ നേരിട്ട 27 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 12 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് ഒരു തവണ അയ്യർ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.

