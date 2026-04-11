അയ്യരും സംഘവും ആറാടി; പഞ്ചാബിന് തുടർച്ചയായ നാലാം ജയം, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആധിപത്യം
ഹൈദരാബാദിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം.
Published : April 11, 2026 at 8:12 PM IST
ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ്: സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി പഞ്ചാബ് കിങ്സ്. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിലെ പിസിഎ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 220 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം 18.5 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പഞ്ചാബ് മറികടന്നു. പുറത്താകാതെ 69 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പ്രകടനവും ഓപ്പണർമാരുടെ വെടിക്കെട്ടുമാണ് പഞ്ചാബിന് കരുത്തായത്.
ഈ വിജയത്തോടെ ഈ സീസണിൽ തോൽവിയറിയാത്ത ടീമായി പഞ്ചാബ് കിങ്സ് മുന്നേറുകയാണ്. കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റാണ് നിലവിൽ അവർക്കുള്ളത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.
പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ പ്രിയാൻഷ് ആര്യയും പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. തുടക്കം മുതൽ ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ച പ്രിയാൻഷ് ആര്യ കേവലം 16 പന്തിൽ നിന്നാണ് അർദ്ധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഹർഷൽ പട്ടേൽ എറിഞ്ഞ പവർപ്ലേയിലെ അവസാന ഓവറിൽ 21 റൺസാണ് പ്രിയാൻഷ് അടിച്ചെടുത്തത്.
മറുഭാഗത്ത് പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗും തകർത്തടിച്ചതോടെ പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 93 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു പഞ്ചാബ്. ഏഴാം ഓവറിൽ 57 റൺസെടുത്ത പ്രിയാൻഷ് ആര്യയെ പുറത്താക്കി ശിവംഗ് കുമാറാണ് ഹൈദരാബാദിന് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്. പിന്നാലെ 24 പന്തിൽ 51 റൺസ് നേടിയ പ്രഭ്സിമ്രാനേയും ശിവംഗ് മടക്കി.
അയ്യരുടെ നായക മികവ്
മധ്യ ഓവറുകളിൽ കൂപ്പർ കൊണോളിയെയും ശിവംഗ് പുറത്താക്കിയതോടെ പഞ്ചാബ് നേരിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്നിങ്സ് ഏറ്റെടുത്തു. നെഹാൽ വധേരയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അയ്യർ സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചു. പതിമൂന്നാം ഓവറിന് ശേഷം ഗിയർ മാറ്റിയ അയ്യർ, 24 പന്തിൽ തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. ഹൈദരാബാദിന് വേണ്ടി ശിവംഗ് കുമാർ നാല് ഓവറിൽ 33 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
ഹൈദരാബാദിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് ശർമ്മയും ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. വെറും 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച അഭിഷേക് ശർമ്മ (78 റൺസ്), അർഷ്ദീപ് സിംഗിന്റെ ഒരു ഓവറിൽ 20 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 105 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്.
എന്നാൽ ഒമ്പതാം ഓവറിൽ 38 റൺസെടുത്ത ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ പുറത്താക്കി ശശാങ്ക് സിംഗ് 120 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ അഭിഷേക് ശർമ്മയെയും ശശാങ്ക് മടക്കി. പിന്നീട് വന്ന ഇഷാൻ കിഷനും (27) ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനും (39) ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പഞ്ചാബ് ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഹൈദരാബാദിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. അവസാന അഞ്ച് ഓവറിൽ 43 റൺസ് മാത്രമാണ് ഹൈദരാബാദിന് നേടാനായത്. പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി ശശാങ്ക് സിംഗും അർഷ്ദീപ് സിംഗും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
