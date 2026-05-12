ആര് കടക്കും, ആര് വീഴും? പ്ലേ ഓഫ് ബെർത്തിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം; ടീമുകളുടെ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ
ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് ആവേശത്തിലേക്ക്; 14 പോയിന്റുമായി മൂന്ന് ടീമുകൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം!
Published : May 12, 2026 at 12:14 PM IST
മുംബൈ: ഐപിഎല്ലിലെ ലീഗ് ഘട്ടം അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതമായി മാറുന്നു. മെയ് 31ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഫൈനൽ നടക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഒരു ടീം പോലും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയനുസരിച്ച് ആറ് ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പ്രധാന പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.
മാന്ത്രിക സംഖ്യ എത്ര
പത്ത് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐപിഎൽ ഫോർമാറ്റിൽ പ്ലേ ഓഫിൽ കടക്കാൻ സാധാരണയായി 16 പോയിന്റാണ് സുരക്ഷിതമായ സംഖ്യയായി കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും 14 പോയിന്റോടെ ടീമുകൾ പ്ലേ ഓഫിൽ എത്തിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. 2022, 2023, 2025 വർഷങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായി എത്തിയ ടീമുകൾക്കെല്ലാം 14 പോയിന്റായിരുന്നു സമ്പാദ്യം. എന്നാൽ 2024ൽ നാല് ടീമുകൾ 14 പോയിന്റില് എത്തിയതോടെ മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർ.സി.ബി യോഗ്യത നേടിയത്. ഈ വർഷവും നെറ്റ് റൺറേറ്റ് നിർണ്ണായകമാകും.
മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ
നിലവിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് എന്നിവരാണ് പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ മുൻപന്തിയിൽ. 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 പോയിന്റാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഈ മൂന്ന് ടീമുകൾക്കും പ്ലേ ഓഫിലെത്താൻ 80 ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മറ്റ് ടീമുകളുടെ സാധ്യതകൾ:
പഞ്ചാബ് കിങ്സ്: മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾ പഞ്ചാബിനെ തളർത്തി. 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 പോയിന്റുള്ള അവർക്ക് 62.5 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് & രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: ഇരു ടീമുകൾക്കും 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളത്. ചെന്നൈയ്ക്ക് 42.7 ശതമാനവും രാജസ്ഥാന് 41.8 ശതമാനവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് & കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് : 10 പോയിന്റുള്ള ഡൽഹിക്കും 9 പോയിന്റുള്ള കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ അതിനിർണ്ണായകമാണ്. ഇവരുടെ സാധ്യത യഥാക്രമം 1.2 ശതമാനവും 11.6 ശതമാനവുമാണ്.
|ടീം
|സാധ്യത (%)
|1
|ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്
|80.2
|2
|റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു
|80.1
|3
|സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്
|80.0
|4
|പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്
|62.5
|5
|ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്
|42.7
|6.
|രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്
|41.8
|7
|ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്
|1.2
|8
|കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്
|11.6
|9
|മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
|0.0
|10
|ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്
|0.0
പുറത്തായവർ
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് എന്നിവർ ഇതിനകം ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ ഓരോ വിക്കറ്റും റണ്ണും ടീമുകളുടെ പ്ലേ ഓഫ് വിധിയെ മാറ്റിമറിക്കും.