ETV Bharat / sports

പ്ലേ ഓഫ്: കെകെആറിന് മുന്നിൽ ഹിമാലയൻ കടമ്പ; രാജസ്ഥാൻ തോൽക്കണം, ഡൽഹിയെ തകർക്കണം!

'ഭാഗ്യവും വേണം കൂറ്റൻ ജയവും വേണം'; കെകെആറിന്‍റെ പ്ലേ ഓഫ് കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ.

IPL 2026 Playoff Scenarios
IPL 2026 Playoff Scenarios (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ അജിങ്ക്യ രഹാനെ നയിക്കുന്ന കെകെആറിന് മുന്നിൽ അതിസങ്കീർണ്ണമായ സമവാക്യങ്ങളും ഭാഗ്യത്തിന്‍റെ തുണയും ആവശ്യമാണ്.

നിലവിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 പോയിന്‍റാണ് കൊൽക്കത്തയ്ക്കുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഖ്‌നൗവിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് വിജയം നേടിയത് കെകെആറിന്‍റെ സാധ്യതകൾക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഇനി പ്ലേ ഓഫിൽ കയറാൻ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ ഇവയാണ്:

  • ആദ്യ നിബന്ധന (മുംബൈയുടെ വിജയം): ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പരാജയപ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ റിയാൻ പരാഗ് നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ പുറത്താവുകയും കെകെആറിന് വഴിതുറക്കുകയും ചെയ്യൂ.
  • റൺ റേറ്റ് ഉയർത്തണം: രാജസ്ഥാൻ തോറ്റാൽ മാത്രം പോരാ, ഡൽഹിക്കെതിരെ കെകെആർ കൂറ്റൻ വിജയം നേടേണ്ടതുണ്ട്.
  • ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌താല്‍: ഡൽഹിയെ കുറഞ്ഞത് 77 റൺസിനെങ്കിലും കെകെആർ പരാജയപ്പെടുത്തണം.
  • രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌താല്‍: ഡൽഹി ഉയർത്തുന്ന ലക്ഷ്യം വെറും 12.1 ഓവറിനുള്ളിൽ കെകെആർ മറികടക്കണം. (സ്കോറുകൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാകുമ്പോൾ സിക്‌സര്‍ അടിച്ച് കളി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ 12.4 ഓവർ വരെ സമയമെടുക്കാം).

ഈ ഭീമൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയാൽ കെകെആറിനും പഞ്ചാബിനും 15 പോയിന്‍റ്‌ വീതമാകും. എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ട നെറ്റ് റൺ റേറ്റിന്‍റെ (NRR) ബലത്തിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം.

പരിക്കിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് കെകെആർ

സീസണിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ബോളിങ് നിരയെ വിഴുങ്ങിയ പരിക്കുകളാണ് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, ഹർഷിത് റാണ, ആകാശ് ദീപ്, മതീഷ പതിരണ എന്നിവർക്ക് പല മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമായി. വൻ തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിച്ച കാമറൂൺ ഗ്രീനിന് തുടക്കത്തിൽ ബോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

"ഇത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതവും പരിചിതമല്ലാത്തതുമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു," കെകെആർ സിഇഒ വെങ്കി മൈസൂർ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവസാന 7 മത്സരങ്ങളിൽ 6 എണ്ണവും ജയിച്ച് കെകെആർ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. "ടീമിലെ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം പിന്തുണച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു. ഈ അവസാന മത്സരത്തിലും മികച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ മികച്ചൊരു വിജയം നേടി സീസൺ ഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാകും ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുക.

Also Read: തെലങ്കാന ക്രിക്കറ്റിൽ പുത്തൻ യുഗം: വൻ തുകയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദ് ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ്; ടിജി20 ലീഗിന് ആവേശത്തുടക്കം

TAGGED:

IPL 2026
HOW CAN KKR QUALIFY FOR PLAYOFFS
KKR VS DC PLAYOFF EQUATION
ഐപിഎൽ 2026
IPL 2026 PLAYOFF SCENARIOS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.