ETV Bharat / sports

പ്ലേ ഓഫ് ആവേശത്തിൽ ഐപിഎൽ; അവസാന സ്ഥാനത്തിനായി അഞ്ച് ടീമുകൾ നേര്‍ക്കുനേര്‍

വിധിയറിയാൻ 7 മത്സരങ്ങൾ കൂടി, ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നു!

IPL 2026 Playoff Scenarios
IPL 2026 Playoff Scenarios (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎൽ ലീഗ് ഘട്ടം അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടം അതീവ ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആദ്യ നാലിൽ ഇടംപിടിച്ച് പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥാനത്തിനായി അഞ്ച് ടീമുകളാണ് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് എന്നീ ടീമുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ ഉറപ്പിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച ധർമ്മശാലയിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെയാണ് ആർസിബി ആദ്യമായി പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് വിജയം നേടിയതോടെ ഹൈദരാബാദും ഒപ്പം ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റുള്ള (+1.065) ആർസിബി തന്നെയാണ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീം.

ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ജിടിയും എസ്ആർഎച്ചും

അവസാന മത്സരത്തിൽ ആർസിബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഹൈദരാബാദിന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറാം. അതേസമയം, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും, ആർസിബി-എസ്ആർഎച്ച് മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് തോൽക്കുകയും വേണം. ഇരു ടീമുകളും 18 പോയിന്‍റില്‍ എത്തിയാൽ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് നിർണായകമാകും.

നാലാം സ്ഥാനത്തിനായി രാജസ്ഥാനും ചെന്നൈയും മുന്നിൽ

അവശേഷിക്കുന്ന നാലാം സ്ഥാനത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനാണ്. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ ലഖ്‌നൗ, മുംബൈ എന്നിവരെയാണ് രാജസ്ഥാന് നേരിടാനുള്ളത്. ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാൽ രാജസ്ഥാന് 16 പോയിന്‍റോടെ പ്ലേ ഓഫിലെത്താം. അതേസമയം, ഹൈദരാബാദിനോടേറ്റ പരാജയം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് (CSK) കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. നിലവിൽ 12 പോയിന്‍റുള്ള ചെന്നൈക്ക് ഗുജറാത്തിനെതിരെയുള്ള അവസാന മത്സരം ജയിച്ചാൽ 14 പോയിന്‍റില്‍ എത്താം.

പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ പഞ്ചാബും കൊൽക്കത്തയും ഡൽഹിയും

തോൽവികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും പഞ്ചാബ് കിങ്സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഇപ്പോഴും പ്ലേ ഓഫ് റേസിലുണ്ട്. മറ്റു ടീമുകളുടെ വിജയപരാജയങ്ങളും നെറ്റ് റൺറേറ്റും ഈ ടീമുകളുടെ സാധ്യതകളെ സ്വാധീനിക്കും. എന്നാൽ മോശം നെറ്റ് റൺറേറ്റ് (-0.871) ഉള്ളതിനാൽ ഡൽഹിയുടെ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്.

Also Read: ചെന്നൈയെ തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് പ്ലേഓഫിൽ; ഇഷാൻ കിഷന് മിന്നും അർധസെഞ്ച്വറി

TAGGED:

IPL 2026
IPL 2026 POINTS TABLE
ഐപിഎൽ 2026
IPL PLAYOFF QUALIFIED TEAMS 2026
IPL 2026 PLAYOFF SCENARIOS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.