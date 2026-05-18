തോറ്റിട്ടും നാലാം സ്ഥാനത്ത് പഞ്ചാബ്, സാധ്യതകളിൽ ചെന്നൈ മുന്നിൽ! പ്ലേ ഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകളിൽ മാറ്റം; സൺറൈസേഴ്സിനു 75%, ചെന്നൈയ്ക്ക് 35.5%, പഞ്ചാബിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങൽ.
Published : May 18, 2026 at 11:02 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ടീമുകളുടെ യോഗ്യതാ സാധ്യതകളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് തങ്ങളുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തി. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ ഈ നിർണായക വിജയം പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ മധ്യനിരയിലുള്ള ടീമുകളുടെ സാധ്യതകളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
നിലവിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ഔദ്യോഗികമായി പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് കൊൽക്കത്തയോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 99.2 ശതമാനം പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതയുണ്ട്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് 75 ശതമാനം സാധ്യതയുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
നാലാം സ്ഥാനത്തിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം
പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നാലാം സ്ഥാനത്തിനായാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനു 35.5 ശതമാനവും, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് 34.8 ശതമാനവും പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് നിലവിൽ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും അവരുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത 31.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. മറ്റ് ടീമുകളിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് 13.9 ശതമാനത്തിലേക്കും, വിജയം നേടിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് 10.6 ശതമാനത്തിലേക്കും തങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയെ തുണച്ച് രാഹുലും ബോളിംഗിൽ സ്റ്റാർക്കും
അതേസമയം ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില് രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 194 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം നാല് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഡൽഹി മറികടന്നത്. അഭിഷേക് പോറലിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയും (31 പന്തിൽ 51), ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ രാഹുലിന്റെ (42 പന്തിൽ 56) പ്രകടനവുമാണ് ഡൽഹിക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ അക്സര് പട്ടേൽ (18 പന്തിൽ 34) നടത്തിയ മിന്നലാട്ടവും, ബോളിംഗിൽ 40 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പ്രകടനവും ഡൽഹിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി റിയാൻ പരാഗ് (26 പന്തിൽ 51), ധ്രുവ് ജുറെൽ (53) എന്നിവർ തിളങ്ങിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ പരാജയത്തോടെ രാജസ്ഥാന്റെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലങ്ങളെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചായി മാറി. അവസാന ആഴ്ചയിലെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ അവശേഷിക്കെ കെകെആർ, സിഎസ്കെ, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടം പൂർണ്ണമായും തുറന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
