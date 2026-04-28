പഞ്ചാബിന്‍റെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ രാജസ്ഥാൻ പതറുമോ? ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം

അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരാൻ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്; രാജസ്ഥാനെതിരെ പോരാട്ടം ഇന്ന്.

PUNJAB KINGS VS RAJASTHAN ROYALS (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 3:43 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ പോയിന്‍റ് ടേബിളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടുന്നു. മുല്ലൻപൂരിലെ മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.

സീസണിൽ തോൽവി അറിയാതെ കുതിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ആറ് വിജയവുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. ഒരു മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. മറുവശത്ത് എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് വിജയവുമായി +0.602 നെറ്റ് റൺറേറ്റോടെ രാജസ്ഥാൻ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. പഞ്ചാബ് വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ, അവസാന മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനോടേറ്റ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനാണ് രാജസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

താരങ്ങളുടെ കരുത്ത്

  • പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്: നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ മിന്നും ഫോമിലാണ്. 6 ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 186 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 279 റൺസാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചെടുത്തത്. 287 റൺസുമായി പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിംഗും മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നു. ബൗളിംഗിൽ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് രാജസ്ഥാന്‍റെ കരുത്ത്. 234.86 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 357 റൺസ് അദ്ദേഹം ഇതിനകം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ബൗളിംഗിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചർ (13 വിക്കറ്റ്), രവി ബിഷ്‌ണോയ് (11 വിക്കറ്റ്) എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നു.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുടീമുകളും 30 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 17 തവണ രാജസ്ഥാനും 13 തവണ പഞ്ചാബും വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇരുടീമുകളും ഓരോ വിജയം വീതം പങ്കിട്ടു.

അതേസമയം മുല്ലൻപൂരിലേത് റൺ ഒഴുകുന്ന പിച്ചാണ്. ഈ സീസണിൽ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്കോർ 212 ആണ്. രണ്ട് ടീമിലും വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണർമാർ ഉള്ളതിനാൽ ഉയർന്ന സ്കോർ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ നടന്ന 14 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവരും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്തവരും ഏഴ് തവണ വീതം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടങ്ങൾ

  • ശ്രേയസ് അയ്യർ vs സന്ദീപ് ശർമ: സന്ദീപ് ശർമക്കെതിരെ അയ്യർ പതറാറുണ്ട്. 56 പന്തുകളിൽ മൂന്ന് തവണ സന്ദീപ് അയ്യറെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  • ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയർ vs രവി ബിഷ്‌ണോയ്: ബിഷ്‌ണോയിയുടെ ലെഗ് സ്പിന്നിന് മുന്നിൽ ഹെറ്റ്‌മെയർ കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. 30 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 31 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മനു ഭാക്കറിന്‍റെ നേട്ടം ചെറുതാക്കരുത്! വൈഭവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം

