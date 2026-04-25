പടയോട്ടം തുടരാൻ പഞ്ചാബ്; വെല്ലുവിളിയുമായി ഡൽഹി: ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ആവേശപ്പോരാട്ടം
ഡൽഹിയിൽ ടോസ് ഭാഗ്യം ആതിഥേയർക്ക്, പഞ്ചാബിനെതിരെ ഡൽഹി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.
Published : April 25, 2026 at 3:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലിലെ ഇന്നത്തെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും വിജയിച്ച് (ഒരെണ്ണം ഫലം കാണാതെ) പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ് പഞ്ചാബ്. എന്നാൽ മൂന്ന് ജയവും മൂന്ന് തോൽവിയുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹിക്ക് ഈ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്.
പഞ്ചാബിന്റെ കരുത്ത് 'സ്ഥിരത'
ഈ സീസണിൽ ആകെ 12 താരങ്ങളെ മാത്രമാണ് പഞ്ചാബ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥിരത തന്നെയാണ് അവരുടെ വിജയരഹസ്യവും. 11.3 എന്ന മികച്ച റൺ റേറ്റുമായി മുന്നേറുന്ന പഞ്ചാബ് ബാറ്റിംഗ് നിര പവർപ്ലേയിലും മിഡിൽ ഓവറുകളിലും എതിരാളികളെ വിറപ്പിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ 69 സിക്സറുകളാണ് അവർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ഓപ്പണർമാരായ പ്രിയാൻഷ് ആര്യയും പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗും നൽകുന്ന വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് ടീമിന്റെ അടിത്തറ. 248 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 211 റൺസെടുത്ത പ്രിയാൻഷും, പേസർമാർക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള പ്രഭ്സിമ്രാനും എതിരാളികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം കൂപ്പർ കോണലിയുടെ പ്രകടനവും ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്.
പഴയ തട്ടകത്തിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ
മുമ്പ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നയിച്ചിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യർ 2019-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനായി ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള അയ്യർ തന്റെ പഴയ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ബൗളിംഗിൽ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് പഞ്ചാബിന് ആശ്വാസമാണ്. മാർക്കോ യാൻസൻ, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, വൈശാഖ് വിജയ്കുമാര് എന്നിവർക്കൊപ്പം സ്പിന് കരുത്തായി യുസ്വേന്ദ്ര ചഹലുമുണ്ട്.
തിരിച്ചുവരാൻ ഡൽഹി
മറുവശത്ത്, പവർപ്ലേയിലെ കുറഞ്ഞ റൺ റേറ്റ് ഡൽഹിയെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഓപ്പണർമാരായ പതും നിസങ്കയും കെ.എൽ. രാഹുലും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ റൺസ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ അടിക്കടി വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും ടീമിനെ ബാധിക്കുന്നു. ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് തുടക്കത്തിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും ഡൽഹിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.
ബൗളിംഗിൽ അക്സര് പട്ടേലും കുൽദീപ് യാദവും താളം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ലുങ്കി എൻഗിഡിയും ടി. നടരാജനും കാഴ്ചവെക്കുന്ന കൃത്യതയിലാണ് ഡൽഹിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് വിജയിച്ചാൽ അവരുടെ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ് തുടരും. എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ ഡൽഹിക്ക് അത് വലിയൊരു മുൻതൂക്കം നൽകും.
