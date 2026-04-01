ETV Bharat / sports

ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് മുട്ടൻ പണി; വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴശിക്ഷ

ഐപിഎൽ 2026: പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചു, പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് നായകന് പിഴശിക്ഷ

Shreyas Iyer
PBKS Captain Shreyas Iyer Fined 12 Lakh for Slow Over Rate Offence (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിന് തിരിച്ചടിയായി ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് ചുമത്തിയ പിഴ. കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിനെത്തുടർന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപയാണ് അയ്യർക്ക് പിഴ വിധിച്ചത്. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിലെ ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎൽ അധികൃതർ ഈ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിയമലംഘനവും പിഴയും

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പഞ്ചാബ് ടീമിന് സാധിച്ചില്ല. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.22 പ്രകാരം സീസണിലെ ടീമിന്‍റെ ആദ്യത്തെ നിയമലംഘനമായതിനാലാണ് ശിക്ഷ 12 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങിയത്. വരും മത്സരങ്ങളിലും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴത്തുക വർധിക്കാനും ക്യാപ്റ്റന് വിലക്ക് നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കൊനോളിയുടെ അരങ്ങേറ്റ വിസ്മയം; പഞ്ചാബിന് ആവേശജയം

ക്യാപ്റ്റന് പിഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ പഞ്ചാബ് ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 2022-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഗുജറാത്ത് ഉയർത്തിയ 163 റൺസ് ലക്ഷ്യം 19.1 ഓവറിൽ പഞ്ചാബ് മറികടന്നു.

അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ കൂപ്പർ കൊനോളിയുടെ അവിശ്വസനീയ ഇന്നിംഗ്‌സാണ് പഞ്ചാബിന് തുണയായത്. 44 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 72 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ കൊനോളി ടീമിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. തകർച്ചയോടെ തുടങ്ങിയ പഞ്ചാബിനെ 37 റൺസെടുത്ത പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗും കൊനോളിയും ചേർന്ന് കരകയറ്റുകയായിരുന്നു. മധ്യനിരയിൽ പ്രസീദ് കൃഷ്‌ണ തകർച്ചയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പതറാതെ ബാറ്റ് വീശിയ കൊനോളി അഞ്ച് പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

ബോളിംഗിലും പഞ്ചാബ് കരുത്ത്

നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 162 റൺസ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും (ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ-39, ജോസ് ബട്‌ലര്‍-38) അത് വലിയ സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ വിജയ്‌കുമാർ വൈശാഖും രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്ത യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹലുമാണ് ഗുജറാത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയത്.

സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് ഇനി നേരിടുന്നത് അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിനെയാണ്. വെള്ളിയാഴ്‌ച ചെന്നൈയിലെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക.

TAGGED:

IPL 2026 MATCH
SLOW OVER RATE OFFENCE
PBKS CAPTAIN SHREYAS IYER
ഐപിഎൽ 2026
SHREYAS IYER FINE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.