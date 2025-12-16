ഐപിഎൽ ലേലം: ടീമുകള് നിലനിർത്തിയ താരങ്ങള് ഇവര്; കൊൽക്കത്ത ‘റിച്ച്’ 64.30 കോടി രൂപ പേഴ്സില്
ഐപിഎല് മിനി താരലേലം ഇന്ന് അബുദാബിയില് നടക്കും.
Published : December 16, 2025 at 2:00 PM IST
ഐപിഎല് മിനി താരലേലം ഇന്ന് അബുദാബിയില് നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതലാണ് ലേലം ആരംഭിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയെല്ലാം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1,390 ആഭ്യന്തര, വിദേശ കളിക്കാർ സ്ലോട്ടുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാല് അന്തിമ ലിസ്റ്റില് 359 താരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില് 246 പേര് ഇന്ത്യന് താരങ്ങളാണ്. 110 വിദേശ കളിക്കാരും ലേലത്തിനുണ്ടാവും. റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം മാര്ച്ച് 26ന് ആകും പുതിയ ഐപിഎല് സീസണ് ആരംഭിക്കുക. മേയ് 31നാണ് ഫൈനല്. ഫൈനലിന് ബംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം വേദിയായേക്കും.
ടീമുകള് നിലനിർത്തിയ താരങ്ങള്
- കെകെആർ: അജിങ്ക്യ രഹാനെ, അംഗ്കൃഷ് രഘുവംഷി, അനുകുൽ റോയ്, ഹർഷിത് റാണ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, രമൺദീപ് സിംഗ്, റിങ്കു സിംഗ്, റോവ്മാൻ പവൽ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, ഉമ്രാൻ മാലിക്, വൈഭവ് അറോറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി
- സിഎസ്കെ: റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ആയുഷ് മാത്രെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, എംഎസ് ധോണി, ഉർവിൽ പട്ടേൽ, സഞ്ജു സാംസൺ (ട്രേഡ് ഇൻ), ശിവം ദുബെ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, മുകേഷ് ചൗധരി, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ഗുർജപ്നീത് സിംഗ്, നൂർ അഹമ്മദ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ.
- ജിടി: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), റാഷിദ് ഖാൻ, സായ് സുദർശൻ, രാഹുൽ തേവാട്ടിയ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, കാഗിസോ റബാഡ, ജോസ് ബട്ട്ലർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസീദ് കൃഷ്ണ, നിഷാന്ത് സിന്ധു, കുമാർ കുശാഗ്ര, അനുജ് റാവത്ത്, മാനവ് സുത്താർ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ഗുർൺ കെ ഷാരീഷ് ഖാൻ, സായ് ഷർഷാൻ, ഗുർൺ ബിർ ഖാൻ. ജയന്ത് യാദവ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്.
- ആർസിബി: രജത് പാട്ടിദാർ, വിരാട് കോലി, ഫിൽ സാൾട്ട്, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ടിം ഡേവിഡ്, ജിതേഷ് ശർമ, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, നുവാൻ തുഷാര, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, സുയാഷ് ശർമ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, യാഷ് ദയാൽ,അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, റാസിഖ് ദാർ.
- ഡിസി: അക്സർ പട്ടേൽ, കെഎൽ രാഹുൽ, കരുണ് നായർ, അഭിഷേക് പോറെൽ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, സമീർ റിസ്വി, അശുതോഷ് ശർമ, വിപ്രജ് നിഗം, അജയ് മണ്ഡൽ, ത്രിപുരാണ വിജയ്, മാധവ് തിവാരി, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ടി നടരാജൻ, മുകേഷ് കുമാർ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് റാണ (ട്രേഡ് ഇൻ).
- പിബികെഎസ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), നെഹാൽ വധേര, പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, ശഷാങ്ക് സിംഗ്, പൈല അവിനാഷ്, ഹർനൂർ പന്നു, മുഷീർ ഖാൻ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, വിഷ്ണു വിനോദ്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, അമത്തുള്ള ഒമർസായി, സൂര്യൻഷ് സിംഗ്, വിജയ് സിംഗ് ഷെഡ്ഗെ, വി. താക്കൂർ, സേവ്യർ ബാർലെറ്റ്, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ.
- എംഐ: രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, റോബിൻ മിൻസ്, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (സി), നമൻ ധിർ, മിച്ചൽ സാൻ്റ്നർ, വിൽ ജാക്സ്, കോർബിൻ ബോഷ്, രാജ് ബാവ, ട്രെൻ്റ് ബോൾട്ട്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ,ദീപക് ചാഹർ, അശ്വനി കുമാർ, രഘു ശർമ, എഎം ഗസൻഫർ.
- എൽഎസ്ജി: ഋഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുൾ സമദ്, ആയുഷ് ബഡോണി, എയ്ഡൻ മർക്രം, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, ഹിമ്മത് സിംഗ്, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, മിച്ചൽ മാർഷ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, മായങ്ക് യാദവ്, ആവേശ് ഖാൻ, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ, മണിമാരൻ സിദ്ധാർത്ഥ്, ദിഗ്വേഷ് രതി, പ്രിന്സ് യാദവ്, ആകാശ് സിംഗ്.
- ആര് ആര്: ധ്രുവ് ജുറൽ (wk), ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ക്വേന മഫാക, ലുവൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, റിയാൻ പരാഗ്, സന്ദീപ് ശർമ്മ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ശുഭം ദുബെ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, യുധ്വീർ സിംഗ്,രവീന്ദ്ര ജഡേജ (ട്രേഡ് ഇൻ), സാം കുറാൻ (ട്രേഡ് ഇൻ), ഡോണോവൻ ഫെരേര (ട്രേഡ് ഇൻ).
- എസ്ആർഎച്ച്: പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രാവിസ് ഹെഡ്, അഭിഷേക് ശർമ, അനികേത് വർമ, ആർ. സ്മരൻ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസെൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷ് ദുബെ, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ബ്രൈഡൺ കാർസെ, ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ട്, ഇഷാൻ അൻസാരി, സീഷൻ മലിംഗ.
ടീമുകളുടെ പേഴ്സ്
കെകെആർ : 64.30 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 13 (6 വിദേശതാരം)
സിഎസ്കെ: 43.40 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 9 (4 വിദേശതാരം)
ജിടി: 12.9 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 5 (4 വിദേശതാരം)
ആർസിബി: 16.40 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 8 (2 വിദേശതാരം)
ഡിസി: 21.8 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 8 (5 വിദേശതാരം)
പിബികെഎസ്: 11.50 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 4 (2 വിദേശതാരം)
എംഐ: 2.75 കോർ രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 5 (1 വിദേശതാരം)
എല്എസ്ജി : 22.95 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 6 (4 വിദേശതാരം)
ആർആർ: 16.05 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 9 (1 വിദേശതാരം)
എസ്ആർഎച്ച്: 25.50 കോടി രൂപ
സ്ലോട്ടുകൾ: 10 (2 വിദേശതാരം)
