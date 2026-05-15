ഇതാണ് മുംബൈ ക്രാഫ്റ്റ്! പഞ്ചാബിനെതിരെ റോയൽ ചേസ്, ആറ് വിക്കറ്റ് വിജയം
തിലക് വർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറി, പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ തകർത്ത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ആവേശജയം
Published : May 15, 2026 at 9:03 AM IST
ധരംശാല: ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ റൺമല മറികടന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ആവേശകരമായ വിജയം. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, തിലക് വർമ്മയുടെ അവിശ്വസനീയ ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് മുംബൈ 6 വിക്കറ്റിന് പഞ്ചാബിനെ തകർത്തത്. പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 201 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒരു പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ 4 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി മുംബൈ മറികടന്നു.
മുംബൈയുടെ തകർപ്പൻ റൺചേസ്
കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച മുംബൈക്ക് റയാൻ റിക്കൽട്ടനും രോഹിത് ശർമ്മയും ചേർന്ന് കരുതലോടെയുള്ള തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ മാർക്കോ ജാൻസനെ തുടർച്ചയായി അതിർത്തി കടത്തി റിക്കൽട്ടൻ മുംബൈക്ക് ആവശ്യമായ വേഗത നൽകി. പവർപ്ലേയിൽ 4 ഫോറും 4 സിക്സും അടക്കം 59 റൺസാണ് മുംബൈ അടിച്ചെടുത്തത്. 23 പന്തിൽ 48 റൺസെടുത്ത റിക്കൽട്ടനെ ഒമർസായ് പുറത്താക്കി. പിന്നാലെ വന്ന നമൻ ധീർ (9), താളം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ രോഹിത് ശർമ്മ (25) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ പുറത്തായതോടെ മുംബൈ നേരിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായി.
𝘓𝘰𝘰𝘬 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶'𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘦, 𝘚𝘛𝘈𝘙𝘉𝘖𝘠! 🌟🎵#TATAIPL | #PBKSvMI | [Tilak Varma, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Mumbai Indians] pic.twitter.com/9TQT04DZD7— Star Sports (@StarSportsIndia) May 14, 2026
തിലക് വർമ്മയുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനം
വിക്കറ്റുകൾ വീണെങ്കിലും ക്രീസിലെത്തിയ തിലക് വർമ്മ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. യുസ്വേന്ദ്ര ചഹലിനെതിരെ തിലക് അടിച്ച 106 മീറ്റർ നീളമുള്ള കൂറ്റൻ സിക്സര് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി. ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡിനെ (20) കൂട്ടുപിടിച്ച് തിലക് സ്കോർ ഉയർത്തി. വെറും 25 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച തിലക് വർമ്മ 6 ഫോറും 6 സിക്സറുമടക്കം 75 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ 10 പന്തിൽ 25 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ വിൽ ജാക്സ് തിലകിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി മുംബൈയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.
പഞ്ചാബിന്റെ ഇന്നിങ്സ്
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ്ങിന്റെ അർധസെഞ്ചുറി മികവിലാണ് 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 200 റൺസ് എടുത്തത്. പ്രിയാൻഷ് ആര്യ (22) പുറത്തായതിന് ശേഷം പ്രഭ്സിമ്രാൻ തകർത്തടിച്ചു. 29 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം 6 ഫോറും 4 സിക്സറുമടക്കം 57 റൺസെടുത്തു.
Well well well, with #MI registering a famous win, the muddle in the middle just got more interesting! 😯👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 14, 2026
Where is your favourite team placed? 🤔#TATAIPL | #PBKSvMI | #TilakVarma #WillJacks #Starboy #SherfaneRutherford #ShardulThakur #MumbaiIndians pic.twitter.com/YrEe5ql8kW
മധ്യ ഓവറുകളിൽ ശാർദുൽ താക്കൂറിന്റെ മാരക ബൗളിങ് പഞ്ചാബിനെ തകർത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, മാർക്കോ ജാൻസൻ എന്നിവരെ പുറത്താക്കി ശാർദുൽ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തകർച്ചയിലായ പഞ്ചാബിനെ 17 പന്തിൽ 4 സിക്സറുകളോടെ 38 റൺസ് നേടിയ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയുടെ കാമിയോ ഇന്നിങ്സാണ് 200ൽ എത്തിച്ചത്. മലയാളി താരം വിഷ്ണു വിനോദ് 15 റൺസും സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ് 18 റൺസും നേടി.
Also Read: ചരിത്രമെഴുതി സാറ ടെയ്ലർ; ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് കോച്ചാകുന്ന ആദ്യ വനിത