ചെന്നൈക്ക് ഇന്ന് ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പോരാ; പ്ലേ ഓഫ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൈദരാബാദും കളത്തില്
സിഎസ്കെയ്ക്ക് ഇന്ന് നിർണായക പരീക്ഷ; ചെന്നൈയെ തകർത്ത് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഹൈദരാബാദ്.
Published : May 18, 2026 at 2:55 PM IST
ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുൻ ജേതാക്കളായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ ഇരുടീമുകൾക്കും ഈ മത്സരം അതീവ നിർണായകമാണ്. നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് വിജയങ്ങളും ആറ് തോൽവികളുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ തോറ്റെങ്കിലും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെയാണ് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന്റെ ടീം പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനോട് ഏഴ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ട ചെന്നൈക്ക് ടൂർണമെന്റില് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈദരാബാദ്
മറുഭാഗത്ത് ഹൈദരാബാദും മോശം തുടക്കത്തിന് ശേഷം മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ടീമാണ്. ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും പരാജയപ്പെട്ട അവർ നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് വിജയങ്ങളോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാകും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് 87 റൺസിന്റെ വൻ തോൽവി വഴങ്ങിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്.
If SRH wins, both SRH and GT will qualify for the Playoffs.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 18, 2026
If CSK wins, RCB's top 2 finish will be confirmed. pic.twitter.com/kUq2N02DDk
ചരിത്രം ചെന്നൈക്കൊപ്പം
ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മുൻകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ 24 തവണ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 16 തവണയും ചെന്നൈയാണ് വിജയം നേടിയത്. എട്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഹൈദരാബാദിന് വിജയിക്കാനായത്. ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഇതുവരെ സമനിലയോ ഫലമില്ലാതെ പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2013 ഏപ്രിൽ 25-നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യ പോരാട്ടം. എന്നാൽ 2026 ഏപ്രിൽ 18-ന് നടന്ന ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ടീം സ്ക്വാഡുകള്
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (ക്യാപ്റ്റൻ), എം.എസ്. ധോണി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഡെവൺ കോൺവേ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ഷെയ്ക് റഷീദ്, വൻഷ് ബേദി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സി. ആന്ദ്രെ സിദ്ധാർത്ഥ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, വിജയ് ശങ്കർ, സാം കറൻ, അൻഷുൽ കംബോജ്, ദീപക് ഹൂഡ, ജാമി ഓവർട്ടൺ, കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ശിവം ദുബെ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, നൂർ അഹമ്മദ്, മുകേഷ് ചൗധരി, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, മതീഷ പതിരണ.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസൻ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഹർഷ് ദുബെ, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഈശാൻ മലിംഗ, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, സലിൽ അറോറ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ, ശിവം മാവി, ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സ്, ബ്രൈഡൻ കാർസ്, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, സീഷൻ അൻസാരി, അനികേത് വർമ്മ, അമിത് കുമാർ, ക്രെയിൻസ് ഫുലെത്ര.
