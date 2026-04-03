ETV Bharat / sports

ചെപ്പോക്കിലെ പിച്ചിൽ ആര് വാഴും? തന്ത്രങ്ങളുമായി ഗെയ്‌ക്‌വാദും കരുക്കളുമായി അയ്യരും; ഇന്ന് ചെന്നൈ - പഞ്ചാബ് പോരാട്ടം

ഐപിഎൽ 2026: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് vs പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ്; മത്സര വിവരങ്ങളും ടീം സ്‌ക്വാഡും അറിയാം.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആവേശ പോരാട്ടത്തില്‍ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ്, കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ റണ്ണറപ്പുകളായ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെ നേരിടും. ചെന്നൈയിലെ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന് ഇത് അതിജീവനത്തിന്‍റെ പോരാട്ടമാണ്.

പുതിയ സീസണിലെങ്കിലും മികച്ച തുടക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തിയ ചെന്നൈക്ക് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനോട് അവർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത സിഎസ്‌കെ 19.4 ഓവറിൽ 127 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ വെറും 12.1 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യം കാണുകയും ചെയ്‌തു. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ മെച്ചപ്പെട്ടാലേ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ പഞ്ചാബിനെ തടയാൻ ചെന്നൈക്ക് സാധിക്കൂ.

വിജയത്തുടർച്ച തേടി പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ്

മറുവശത്ത്, പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ചെന്നൈയിലെത്തുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന പഞ്ചാബ്, മുല്ലൻപൂരിൽ നടന്ന തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഗുജറാത്തിനെ 162 റൺസിൽ ഒതുക്കിയ പഞ്ചാബ്, ബാറ്റിംഗിൽ ചില ഇടർച്ചകൾ നേരിട്ടെങ്കിലും 19.1 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്‍റെ വിജയം. ബൗളിംഗിലെ മൂർച്ചയും ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വവുമാണ് ടീമിന് കരുത്തേകുന്നത്.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇരു ടീമുകളും തുല്യശക്തികളാണ്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ 32 മത്സരങ്ങളിൽ 16 തവണ വീതം ഇരു ടീമുകളും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തെ പ്രകടനം പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിന് അനുകൂലമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ആറ് തവണയും വിജയം പഞ്ചാബിനൊപ്പമായിരുന്നു. 2008 ഏപ്രിലിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ ജയിച്ചപ്പോൾ, 2025 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബാണ് വിജയിച്ചത്.

മത്സര സമയം, സംപ്രേക്ഷണം

മത്സരം: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് vs പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ്

സമയം: വൈകിട്ട് 7:30 (ഇന്ത്യൻ സമയം)

വേദി: എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം, ചെന്നൈ

തത്സമയം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് ചാനലുകളിൽ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം കാണാവുന്നതാണ്.

ഇരൂടീമുകളിലേയും താരങ്ങള്‍

ചെന്നെെ: സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ആയുഷ് മാത്രെ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് (സി), ഉർവിൽ പട്ടേൽ, മാത്യു ഷോർട്ട്, ശിവം ദുബെ, ജാമി ഓവർട്ടൺ, നൂർ അഹമ്മദ്, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, അൻഷുൽ കംബോജ്, അഖീൽ ഹൊസൈൻ, സർഫറാസ് ഖാൻ, എം.എസ് ധോണി, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, രാഹുൽ ചാഹർ, സ്പെൻസർ ജോൺസൺ, മുകേഷ് ചൗധരി, അമൻ ഖാൻ, ഗുർജപ്‌നീത് സിംഗ്, സക്കറി ഫോക്‌സ്, രാമകൃഷ്‌മ ഘോഷ്, കാർത്തിക് ശർമ്മ

പഞ്ചാബ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ (സി), പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നെഹാൽ വധേര, ഷാഷാങ്ക് സിംഗ്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, വിജയകുമാർ വൈശാഖ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹൽ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, വിഷ്ണു വിനോദ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, യാഷ് താക്കൂർ, മിച്ചൽ ഓവൻ, ഹർനൂർ സിംഗ്, മുഷീർ ഖാൻ, പൈല അവിനാഷ്, മാർക്കോ യാൻസൻ, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, കൂപ്പർ കോനോളി, ബെൻ ഡ്വാർഷുയിസ്, പ്രവീൺ ദുബെ, വിശാൽ നിഷാദ്.

TAGGED:

CSK VS PBKS
CSK VS PUNJAB KINGS MATCH 7
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് VS പഞ്ചാബ്
CSK VS PBKS LIVE STREAMING
IPL 2026 CSK VS PBKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.