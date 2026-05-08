ജയിച്ചാൽ പ്രതീക്ഷ, തോറ്റാൽ പുറത്തേക്ക്; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ഡൽഹി - കൊൽക്കത്ത തീപാറും പോരാട്ടം
Published : May 8, 2026 at 3:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലിലെ നിർണ്ണായക പോരാട്ടത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടും. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹിയും തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള കൊൽക്കത്തയും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ
നിലവിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് വിജയങ്ങളുമായി ഡൽഹി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. മറുഭാഗത്ത്, ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിജയങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കൊൽക്കത്ത എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ വഴങ്ങിയെങ്കിലും, അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് മികച്ച ഫോമിലാണ് കൊൽക്കത്തയുള്ളത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമിന് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ ഏകദേശം അവസാനിക്കും എന്നതിനാൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇത് 'ഡൂ ഓർ ഡൈ' പോരാട്ടമാണ്.
നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 35 തവണയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 19 വിജയങ്ങളുമായി കൊൽക്കത്തയ്ക്കാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം. ഡൽഹി 16 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 14 റൺസിന് കൊൽക്കത്ത ഡൽഹിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ബാറ്റിംഗിനെ വല്ലാതെ തുണയ്ക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ആറാം നമ്പർ പിച്ചിലാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം. ഇതേ പിച്ചിലാണ് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരെ ഡൽഹി 264 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇവിടെ നടന്ന 102 ടി-20 മത്സരങ്ങളിൽ 54 തവണയും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമാണ് വിജയിച്ചത്. ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിംങ്സ് സ്കോർ 173 ആണ്. ടോസ് നേടുന്ന ടീം ആദ്യം പന്തെറിയാൻ തീരുമാനിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ.
ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടങ്ങൾ
- കുൽദീപ് യാദവ് vs അജിങ്ക്യ രഹാനെ: രഹാനെയ്ക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള കുൽദീപ് ഇന്ന് ഡൽഹിയുടെ തുറുപ്പുചീട്ടാകും. അഞ്ച് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ രഹാനെയെ കുൽദീപ് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- സുനിൽ നരെയ്ൻ vs ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്: ഡൽഹിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് താരം സ്റ്റബ്സിനെ തളയ്ക്കാൻ കൊൽക്കത്ത നരെയ്നെയാകും പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുക.
- അക്സര് പട്ടേൽ vs രഹാനെ: പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ അക്സര് പട്ടേലിനെ ഉപയോഗിച്ച് രഹാനെയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ഡൽഹി ശ്രമിച്ചേക്കും.
