വാംഖഡെയിൽ ഇന്ന് മുംബൈ - പഞ്ചാബ് പോരാട്ടം; വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഹാർദികും സംഘവും

തോൽവി അറിയാത്ത പഞ്ചാബും പതറുന്ന മുംബൈയും; വാംഖഡെയിലെ പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതം.

Mumbai Indians Host Unbeaten Punjab Kings at Wankhede
Published : April 16, 2026 at 4:06 PM IST

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെ നേരിടും. ഐതിഹാസികമായ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ്. കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും വിജയിച്ച പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരെയുള്ള ഒരു മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതൊഴിച്ചാൽ, ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തോൽവി അറിയാത്ത ഏക ടീമാണ് പഞ്ചാബ്.

മറുഭാഗത്ത്, നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം വിജയിച്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കെ.കെ.ആറിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് മുംബൈയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

രോഹിത് ശർമയുടെ പരിക്ക്

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയുടെ പരിക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് നൽകുന്നത്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് രോഹിത്തിന് മൈതാനം വിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ പരിശീലന സെഷനിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് കളിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ചരിത്രപരമായി ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കാറുള്ളത്. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ 34 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 17 മത്സരങ്ങളിൽ വീതം വിജയിച്ച് ഇരുടീമുകളും തുല്യശക്തികളായി തുടരുന്നു. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാലും തുല്യത തന്നെ - 10 മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം വീതമാണ് ഇരുടീമുകളും ഇവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

തുടർച്ചയായ തോൽവികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മുംബൈയും വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ പഞ്ചാബും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സരം ആവേശകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

മത്സരവിവരങ്ങൾ:

  • മത്സര സമയം: ഏപ്രിൽ 16, രാത്രി 7:30-ന്.
  • വേദി: വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയം, മുംബൈ.
  • തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ ആപ്പിലും കളി തത്സമയം കാണാം.

സാധ്യതാ ഇലവൻ:

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: രോഹിത് ശർമ (അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിഷ് മലേവാർ), റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, നമൻ ധീർ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മായങ്ക് മാർക്കണ്ഡെ എന്നിവരാണ് പ്രധാന നിരയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി വന്നേക്കാം.

പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്: പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കൂപ്പർ കൊണോലി, നെഹാൽ വധേര, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ശശാങ്ക് സിംഗ്, മാർക്കോ ജാൻസൺ, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, വിജയ്കുമാർ വൈശാഖ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവർ കളിക്കാനാണ് സാധ്യത. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹൽ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ടീമിലെത്തിയേക്കും.

