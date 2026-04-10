വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ രാജസ്ഥാൻ, തടയിടാൻ ബെംഗളൂരു; ആവേശപ്പോരാട്ടം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയില്
ഐപിഎൽ 2026: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ബെംഗളൂരുവും നേർക്കുനേർ.
Published : April 10, 2026 at 10:28 AM IST
ഗുവാഹത്തി: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ വരുന്നു. ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം.
നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച അവർ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എന്നിവരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മറുഭാഗത്ത്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനും ചെന്നൈക്കുമെതിരെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങൾ നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബെംഗളൂരു ഈ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.
ടീം കരുത്ത്:
രണ്ട് ടീമുകൾക്കും കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിംഗ് നിരയുണ്ടെങ്കിലും, റിയാൻ പരാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ബൗളിംഗിലും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരു ടീമുകളുടെയും പേസ് നിര പുതിയ പന്തിൽ അപകടകാരികളാണ്. ജേക്കബ് ഡഫിയും ഭുവനേശ്വർ കുമാറുമാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ബൗളിംഗ് നയിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ നിരയിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറും നന്ദ്രേ ബർഗറും പേസ് ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ:
ഈ സീസണിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള രാജസ്ഥാന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ജോഡികളായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെയും ബെംഗളൂരു എങ്ങനെ നേരിടും എന്നത് നിർണ്ണായകമാകും. അതേസമയം, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു വിരാട് കോലി, ഫിൽ സാൾട്ട് എന്നിവരുടെ മികച്ച തുടക്കത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈക്കെതിരെ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ടിം ഡേവിഡിന്റെ ബാറ്റിംഗും മത്സരത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
മത്സരവിവരങ്ങൾ:
- തിയതിയും സമയവും: ഏപ്രിൽ 10, രാത്രി 7:30
- വേദി: ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഗുവാഹത്തി.
- തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: മത്സരം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം കാണാം. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലൂടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗും ലഭ്യമാണ്.
ടീം അംഗങ്ങൾ:
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജൂറൽ, ഡോണോവൻ ഫെരേര, ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, രവി സിംഗ്, അമൻ പെരാല, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ശുഭം ദുബെ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ദാസുൻ ഷാനക, ആദം മിൽനെ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, കുൽദീപ് സെൻ, ക്വേന മഫാക്ക, നന്ദ്രേ ബർഗർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, സന്ദീപ് ശർമ്മ.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു: രജത് പാട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ടിം ഡേവിഡ്, വിരാട് കോഹ്ലി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, ജിതേഷ് ശർമ്മ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ക്രൂണാൽ പാണ്ഡ്യ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, റാസിഖ് സലാം ദാർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, സുയാഷ് ശർമ്മ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, നുവാൻ തുഷാര, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, ജേക്കബ് ഡഫി, ജോർദാൻ കോക്സ്, വിക്കി ഒസ്റ്റ്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, മങ്കേഷ് യാദവ്, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ.
