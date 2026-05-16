ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ലഖ്‌നൗവിന് വമ്പൻ ജയം

ഐപിഎൽ 2026: ചെന്നൈയെ 7 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ലഖ്‌നൗ; മിച്ചൽ മാർഷിന് 90 റൺസ്

Published : May 16, 2026 at 7:03 AM IST

ലഖ്‌നൗ: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സ് ലഖ്‌നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈ ഉയർത്തിയ 188 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം, മിച്ചൽ മാർഷിന്‍റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗിന്‍റെ കരുത്തിൽ 20 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ലഖ്‌നൗ മറികടന്നു. ഈ കൂറ്റൻ തോൽവി ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.

ചെന്നൈ ബോളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി മിച്ചൽ മാർഷ്

ലഖ്‌നൗവിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ മിച്ചൽ മാർഷും ജോഷ് ഇംഗ്ലിസും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 135 റൺസിന്‍റെ വമ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. തുടക്കം മുതൽ ചെന്നൈ ബോളർമാരെ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച മാർഷ് വെറും 38 പന്തിൽ 9 ഫോറും 7 സിക്സറുമടക്കം 90 റൺസ് വാരിക്കൂട്ടി. അൻഷുൽ കാംബോജ് എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിൽ 4 സിക്സറും ഒരു ഫോറുമടക്കം 28 റൺസാണ് മാർഷ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. സെഞ്ച്വറിക്ക് 10 റൺസ് അകലെ നിർഭാഗ്യകരമായ റണ്ണൗട്ടിലൂടെയാണ് മാർഷ് പുറത്തായത്. ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് 36 റൺസെടുത്തു.

മധ്യനിരയിൽ അബ്ദുൾ സമദും ഇംഗ്ലിസും പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും നിക്കോളാസ് പൂരൻ 17 പന്തിൽ 32* റൺസോടെ വെടിക്കെട്ട് ഫിനിഷിംഗ് നടത്തി ലഖ്‌നൗവിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഹോം വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ചെന്നൈ ബോളർ അൻഷുൽ കാംബോജ് 2.4 ഓവറിൽ 63 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്.

ആകാശ് സിങ്ങിന്‍റെ ബോളിംഗും കാർത്തിക്കിന്‍റ പോരാട്ടവും

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചെന്നൈയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ലഖ്‌നൗ പേസർ ആകാശ് സിങ്ങിന്റെ മാരക ബോളിംഗിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ഉർവിൽ പട്ടേൽ എന്നിവർ പെട്ടെന്ന് പുറത്തായി (52/3).

എന്നാൽ ടി20 കരിയറിലെ തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറായ 71 റൺസ് (42 പന്ത്) നേടിയ കാർത്തിക് ശർമ്മ ചെന്നൈയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസിനൊപ്പം (25) ചേർന്ന് കാർത്തിക് 70 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ ശിവം ദുബെ (16 പന്തിൽ 32*), പ്രശാന്ത് വീർ (13*) എന്നിവർ തകർത്തടിച്ചതോടെയാണ് ചെന്നൈ 5 വിക്കറ്റിന് 187 റൺസെന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിയത്. ലഖ്‌നൗവിന് വേണ്ടി ആകാശ് സിങ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

