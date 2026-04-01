ഇന്ന് രാത്രി തീപാറും! കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മുറിവുണക്കാൻ ലഖ്നൗ, വിജയത്തുടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്
ഐപിഎല്ലില് ഇന്ന് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും.
Published : April 1, 2026 at 3:13 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആവേശകരമായ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ലഖ്നൗവിലെ ഇക്കാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:30നാണ് പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ നിരാശജനകമായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പുതിയ ആവേശവുമായി എത്തുന്ന ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇന്നത്തെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
നായകന്മാരുടെ മാറ്റവും പഴയ കണക്കുതീർക്കലുകളും
ഈ സീസണിൽ ടീം ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇരു ടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നയിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്താണ്. മറുവശത്ത് ഓൾറൗണ്ടർ അക്സര് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും പ്ലേഓഫിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വെറും ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ പ്ലേഓഫ് നഷ്ടമായ ഡൽഹി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് വിജയങ്ങൾ മാത്രം നേടിയ ലഖ്നൗ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഇരു ക്യാപ്റ്റന്മാരും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്.
Super hi strong hai 👊— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 1, 2026
Pehle match ke liye hum taiyaar hain ❤️💙 pic.twitter.com/ZQA9bwXola
ലഖ്നൗവിന്റെ കരുത്തായി ബാറ്റിംഗ് നിരയും അതിവേഗ ബൗളിംഗും
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അവരുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റിംഗ് നിര തന്നെയാണ്. എയ്ഡന് മാർക്രം, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, മിച്ചൽ മാർഷ് തുടങ്ങിയ വെടിക്കെട്ട് താരങ്ങൾ ഏത് ബൗളിംഗ് നിരയെയും തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ടീമിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി അവരുടെ പേസ് ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ്. മുഹമ്മദ് ഷമി, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, മയങ്ക് യാദവ്, ആവേശ് ഖാൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബൗളിംഗ് നിര സ്ഥിരമായി 145 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ വേഗതയിൽ പന്തെറിയാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ്. ഇക്കാനയിലെ പിച്ചിൽ ഈ വേഗത ഡൽഹി ബാറ്റർമാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നുറപ്പാണ്.
OUR TIGERS ARE READY 💙❤️ pic.twitter.com/8gh0nkWYT5— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 1, 2026
സന്തുലിതമായ ടീമുമായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്
മറുഭാഗത്ത്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് കൂടുതൽ സന്തുലിതമായ ഒരു ടീമായാണ് ഇത്തവണ അറിയപ്പെടുന്നത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ, പൃഥ്വി ഷാ, പതും നിസ്സങ്ക എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടോപ്പ് ഓർഡർ ടീമിന് മികച്ച അടിത്തറ നൽകുന്നു. മധ്യനിരയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡേവിഡ് മില്ലർ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, നിതീഷ് റാണ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ഡൽഹിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ അഭാവം ബൗളിംഗ് നിരയിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലുങ്കി എൻഗിഡി, കൈൽ ജാമിസൺ എന്നിവർ ഈ കുറവ് നികത്തുമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 🌪️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 1, 2026
When these names step in, boundaries feel smaller & the crowd gets louder 🔊#TATAIPL 2026 👉 #LSGvDC starts WED, 1st APRIL, 6:30 PM pic.twitter.com/xlgNiQQ28Y
നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിലെ ആവേശം
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 7 തവണയാണ് ലഖ്നൗവും ഡൽഹിയും നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 4 തവണ ഡൽഹി വിജയിച്ചപ്പോൾ 3 തവണ ലഖ്നൗവിനായിരുന്നു ജയം. കണക്കുകളിൽ ഡൽഹിക്ക് നേരിയ മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ലഖ്നൗവിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. ലഖ്നൗ ടീമിന്റെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ 209 ഉം കുറഞ്ഞ സ്കോർ 159 ഉം ആണ്. ഡൽഹിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അവരുടെ ഉയർന്ന സ്കോർ 211 ഉം കുറഞ്ഞ സ്കോർ 143 ഉം ആണ്. ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരു ടീമുകളും തുല്യശക്തികളാണെന്നും പോരാട്ടം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നുമാണ്.
