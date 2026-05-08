ETV Bharat / sports

മാർഷും പന്തും തകർത്താടി; ബെംഗളൂരുവിനെ വീഴ്ത്തി ലഖ്‌നൗ പടയോട്ടം

ഐപിഎൽ 2026: റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ ലഖ്‌നൗവിന് 9 റൺസ് വിജയം

Lucknow Super Giants Defeat RCB by 9 Runs
Lucknow Super Giants Defeat RCB by 9 Runs (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനെ 9 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സ് മിന്നും വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മിച്ചൽ മാർഷിന്‍റെ സെഞ്ചുറിയും ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ അർദ്ധസെഞ്ചുറിയുമാണ് ലഖ്‌നൗവിന് കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. മഴ മൂലം 19 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ ലഖ്‌നൗ ഉയർത്തിയ 213 റൺസ് (DLS നിയമപ്രകാരം) വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ആർ.സി.ബിക്ക് 203 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ലഖ്‌നൗവിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട്

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ലഖ്‌നൗവിന് വേണ്ടി മിച്ചൽ മാർഷും ഋഷഭ് പന്തും ചേർന്ന് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച മാർഷ് ബെംഗളൂരു ബൗളർമാരെ നിലംതൊടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. വെറും പന്തുകളിൽ നിന്ന് താരം തന്‍റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. മറുവശത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ പന്ത് തന്‍റെ പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സ്കോർ ബോർഡ് അതിവേഗം കുതിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ നിക്കോളാസ് പൂരൻ നടത്തിയ മിന്നൽ പ്രകടനം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നിശ്ചിത 19 ഓവറിൽ ലഖ്‌നൗ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തി.

തകർന്നടിഞ്ഞ തുടക്കം, പൊരുതിക്കയറി പടീദാർ

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആർ.സി.ബിക്ക് തുടക്കത്തിലേ തിരിച്ചടിയേറ്റു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ജേക്കബ് ബെഥലിനെ മുഹമ്മദ് ഷമി പുറത്താക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ വിരാട് കോലിയെ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ മടക്കി പ്രിൻസ് യാദവ് ബെംഗളൂരുവിനെ ഞെട്ടിച്ചു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പടീദാർ ഒരു വശത്ത് വെടിക്കെട്ട് തുടർന്നു. 29 പന്തിൽ അർദ്ധസെഞ്ചുറി തികച്ച പടീദാർ 61 റൺസെടുത്ത് പുറത്താവുമ്പോൾ ആർ.സി.ബി മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

ആവേശം അവസാന ഓവർ വരെ

മധ്യനിരയിൽ ടിം ഡേവിഡ് 17 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത് ലഖ്‌നൗവിനെ വിറപ്പിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡും ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയും ചേർന്ന് വിജയത്തിനായി പൊരുതിയെങ്കിലും ലഖ്‌നൗ ബൗളർമാർ ജയം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അവസാന ഓവറിൽ 28 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ആർ.സി.ബിക്കെതിരെ ദിഗ്‌വേഷ് സിംഗ് രാതി കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞതോടെ ലഖ്‌നൗ 9 റൺസിന്‍റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

ഈ വിജയത്തോടെ ലഖ്‌നൗ പോയിന്‍റ് ടേബിളിൽ തങ്ങളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ പ്രിൻസ് യാദവും നിർണ്ണായക വിക്കറ്റെടുത്ത ഷഹബാസ് അഹമ്മദുമാണ് ലഖ്‌നൗ നിരയിൽ ബൗളിംഗിൽ തിളങ്ങിയത്.

Also Read:അടിപതറി ലക്‌നൗ, കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി ആർസിബി; ഐപിഎല്ലിലെ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം നിര്‍ണായകം

TAGGED:

IPL 2026
LSG VS RCB MATCH REPORT 2026
LUCKNOW SUPER GIANTS
ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
IPL 2026 HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.