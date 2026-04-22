കണക്കുതീർക്കാൻ ലഖ്നൗ, കുതിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ; ഏകാനയിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് - ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് പോരാട്ടം; വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ രാഹുലും സംഘവും
Published : April 22, 2026 at 4:17 PM IST
ലഖ്നൗ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നേരിടും. ലഖ്നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്.
ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇതുവരെ കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ അവർക്ക് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കാം. എന്നാൽ ലഖ്നൗവിന്റെ അവസ്ഥ അല്പം പരിതാപകരമാണ്. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് വിജയങ്ങൾ മാത്രമുള്ള അവർ പട്ടികയിൽ താഴെയാണ്. ഇന്നത്തെ ജയം അവരെ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ കരുത്ത് അവരുടെ ഓപ്പണർമാരായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുമാണ്. യശസ്വി 223 റൺസും യുവതാരം വൈഭവ് 246 റൺസും ഇതിനോടകം അടിച്ചുകൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ബൗളിംഗിൽ 10 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയിയുടെ സാന്നിധ്യം രാജസ്ഥാന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.
❤️ ⚔️ 🩷— Star Sports (@StarSportsIndia) April 22, 2026
With two big points at stake, superstars from both sides are gearing up for a comeback and a return to winning ways! 🤜🤛#TATAIPL2026 👉 #LSGvRR | TUE, 22nd APR, 6:30 PM pic.twitter.com/NoM2QCqSug
ലഖ്നൗ നിരയിൽ എയ്ഡൻ മാർക്രം (162 റൺസ്) മാത്രമാണ് ബാറ്റിംഗിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നത്. എങ്കിലും ബൗളിംഗിൽ 11 വിക്കറ്റുകളുമായി പ്രിൻസ് യാദവ് നയിക്കുന്ന ലഖ്നൗ നിര ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇക്കോണമി റേറ്റ് (8.77) നിലനിർത്തുന്നവരാണ്.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ലഖ്നൗവിലെ ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ സ്കോറുകളാണ് പിറക്കാറുള്ളത്. കടുത്ത ചൂട് കാരണം പിച്ച് വരണ്ടതാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ പേസർമാർക്ക് പിച്ചിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 173 റൺസാണ് ഇവിടുത്തെ ശരാശരി സ്കോർ. അതിനാൽ തന്നെ ടോസ് നേടുന്നവർ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും വിജയം രാജസ്ഥാനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ വെറും രണ്ട് റൺസിന് ലഖ്നൗ വിജയിച്ചിരുന്നു എന്നത് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്.
ടീം അംഗങ്ങൾ :
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് : ഋഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), എയ്ഡന് മാർക്രം, ഹിമ്മത് സിംഗ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, മുകുൾ ചൗധരി, അക്ഷത് രഘുവംശി, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ മാർഷ്, അബ്ദുൾ സമദ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, വാനിന്ദു ഹസരംഗ, ആയുഷ് ബദോനി, മുഹമ്മദ് ഷമി, ആവേശ് ഖാൻ, എം. സിദ്ധാർത്ഥ്, ദിഗ്വേഷ് സിംഗ്, ആകാശ് സിംഗ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, നമൻ തിവാരി, മായങ്ക് യാദവ്, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ധ്രുവ് ജുറൽ, ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഡോണോവൻ ഫെരേര, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, ക്വേന മഫാക്ക, സന്ദീപ് ശർമ്മ, യുധ്വീർ സിംഗ് ചരക്, രവി ബിഷ്ണോയ്, സുശാന്ത് മിശ്ര, രവി സിംഗ്, അമൻ റാവു പേരാല, ആദം മിൽനെ, ദാസുൻ ഷാനക, ശുഭം ദുബെ, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, കുൽദീപ് സെൻ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ.
