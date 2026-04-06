കണക്കുകളിൽ കൊൽക്കത്ത, ഫോമിൽ പഞ്ചാബ്; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് സൂപ്പർ പോരാട്ടം
കൊൽക്കത്ത - പഞ്ചാബ് പോരാട്ടം ഇന്ന്; മത്സരവിവരങ്ങളും ടീം സ്ക്വാഡും അറിയാം.
Published : April 6, 2026 at 1:34 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ നേരിടും. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസില് വൈകുന്നേരം 7:30-ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന കെകെആറിനു ഈ സീസണിലെ തുടക്കം അത്ര ശുഭകരമല്ല.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോടും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനോടും പരാജയപ്പെട്ട അവർക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. മറുവശത്ത്, ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പഞ്ചാബ് കിങ്സ് അപാര ഫോമിലാണ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവർ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമാണ് ഇന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 35 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതിൽ 21 വിജയങ്ങളുമായി കൊൽക്കത്തയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം. പഞ്ചാബ് 13 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു (ഒരു മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു). ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന 14 മത്സരങ്ങളിൽ 9 എണ്ണത്തിലും കൊൽക്കത്ത വിജയിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചാബിന് 4 ജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിലായി നടന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും പഞ്ചാബ് വിജയിച്ചത് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ബാറ്റർമാരുടെ പറുദീസയായാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പേസർമാർക്ക് സ്വിങ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് ബാറ്റിംഗ് എളുപ്പമാകും. രാത്രിയിൽ മഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേ മൈതാനത്ത് കെ.കെ.ആറിനെതിരെ 262 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് വിജയിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട്. അതിനാൽ ടോസ് നേടുന്ന ടീം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.
മത്സരവിവരങ്ങൾ:
- തിയതി: ഏപ്രിൽ 6, തിങ്കളാഴ്ച
- സമയം: രാത്രി 7:30
- വേദി: ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്, കൊൽക്കത്ത
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് (ടിവി), ജിയോ സ്റ്റാർ (ഒടിടി)
ടീം സ്ക്വാഡുകൾ:
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: അജിങ്ക്യ രഹാനെ (നായകൻ), റിങ്കു സിംഗ്, ഫിൻ അലൻ, തേജസ്വി ദാഹിയ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, റോവ്മാൻ പവൽ, അങ്ക്രിഷ് രഘുവംശി, രമൺദീപ് സിംഗ്, സർത്തക് രഞ്ജൻ, ടിം സീഫെർട്ട്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ദക്ഷ് കമ്ര, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അനുകുൽ റോയ്, വൈഭവ് അറോറ, സൗരഭ് ദുബെ, കാർത്തിക് ത്യാഗി, ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസറബാനി, നവദീപ് സൈനി, പ്രശാന്ത് സോളങ്കി, ഉമ്രാൻ മാലിക്.
പഞ്ചാബ് കിങ്സ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ (നായകൻ), പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, ഹർനൂർ സിംഗ്, മിച്ചൽ ഓവൻ, വിഷ്ണു വിനോദ്, നെഹാൽ വധേര, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, മാർക്കോ ജാൻസൺ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, വിജയകുമാർ വൈശാഖ്, യാഷ് താക്കൂർ, കൂപ്പർ കോനോളി, ബെൻ ദ്വാർഷുയിസ്, മുഷീർ ഖാൻ, പ്രവീൺ ദുബെ, വിശാൽ നിഷാദ്, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, പൈല അവിനാഷ്, ശശാങ്ക് സിംഗ്.
