മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും ബാറ്റിംഗ്; കൊല്‍ക്കത്ത നായകന്‍റെ നീക്കം യുക്തിശൂന്യമെന്ന് ഫിഞ്ച്

രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം, ‘അസൂയ’ പരാമർശത്തിലും തിരിച്ചടി.

Ajinkya Rahane (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 2:16 PM IST

കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് നായകന്‍ അജിങ്ക്യ രഹാനെ കരിയറിലെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച ഫോമിലാണെങ്കിലും, ടീമിനെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ താരം പരാജയപ്പെടുന്നതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ സീസണിൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ടീമിനുള്ളത്.

ടീമിന്‍റെ പ്രകടനം ഇതിനോടകം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കെ, ഇന്നലെ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടോസ് ലഭിച്ചിട്ടും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രഹാനെയുടെ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു. മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും പിച്ച് മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്നിട്ടും ആദ്യം ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തെറ്റായ തീരുമാനമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എതിർ ടീം നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ പോലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

ആരോൺ ഫിഞ്ചിന്‍റെ വിമർശനം
ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മുൻ നായകൻ ആരോൺ ഫിഞ്ച് രഹാനെയുടെ തീരുമാനത്തെ "അർത്ഥശൂന്യം" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതൊരു അപകടസൂചനയാണ്," ഫിഞ്ച് പറഞ്ഞു. രഹാനെയുടെ മനസ്സ് പതറിയിരിക്കുകയാണെന്നും വസ്തുതകളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'അസൂയ' പരാമർശത്തിന് മറുപടി
തന്‍റെ പവർപ്ലേ ബാറ്റിംഗിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് 'അസൂയ' ആണെന്ന രഹാനെയുടെ പ്രസ്‌താവനയ്ക്കും ഫിഞ്ച് മറുപടി നൽകി. ഒരു നായകൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരാശാജനകമാണെന്നും വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തിരിയാതെ കളിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമാണ് ഫിഞ്ചിന്‍റെ ഉപദേശം.

പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ അവസ്ഥ
മഴ മൂലം മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്‍റുമായി പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. എന്നാൽ കൊൽക്കത്ത എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് മഴ നൽകിയ ഈ ഇടവേള ഒരാശ്വാസമായപ്പോൾ, കളിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പഞ്ചാബിന് പോയിന്‍റ് പങ്കിടേണ്ടി വന്നത് വലിയ നിരാശയായി.

ടീം സ്ക്വാഡ്:

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്: അജിങ്ക്യ രഹാനെ (നായകൻ), റിങ്കു സിംഗ്, ഫിൻ അലൻ, തേജസ്വി ദാഹിയ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, റോവ്മാൻ പവൽ, അങ്ക്രിഷ് രഘുവംശി, രമൺദീപ് സിംഗ്, സർത്തക് രഞ്ജൻ, ടിം സീഫെർട്ട്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ദക്ഷ് കമ്ര, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അനുകുൽ റോയ്, വൈഭവ് അറോറ, സൗരഭ് ദുബെ, കാർത്തിക് ത്യാഗി, ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസറബാനി, നവദീപ് സൈനി, പ്രശാന്ത് സോളങ്കി, ഉമ്രാൻ മാലിക്.

