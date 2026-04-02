വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കെകെആർ; കളി മാറ്റാൻ ഹൈദരാബാദ്; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ഗ്ലാമർ പോരാട്ടം
Published : April 2, 2026 at 2:51 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആവേശകരമായ ആറാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. കൊൽക്കത്തയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇരു ടീമുകളും ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ കളിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ കെകെആറിന് മികച്ച ചരിത്രമാണുള്ളത്. ഇവിടെ കളിച്ച 95 മത്സരങ്ങളിൽ 54 എണ്ണത്തിലും വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിൽ 8 എണ്ണത്തിലും വിജയം കൊൽക്കത്തയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കാരണം ഐപിഎൽ ഷെഡ്യൂളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഏപ്രിൽ 19-ന് മുൻപുള്ള ഹോം മത്സരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് മൂന്ന് വട്ട ചാമ്പ്യന്മാരായ കെകെആർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
Redefining power-hitting in TATA IPL! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 2, 2026
Out of the twelve 250+ scores in IPL history, these two teams have accounted for 7 of them! 🤯🔥
Will we see another high scoring game tonight? 🏟️#TATAIPL 2026 👉 #KKRvSRH | THU, 2 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/NpAlIQQwqd
രണ്ട് ടീമുകളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ബൗളിംഗ് നിരയിലെ പോരായ്മകളാണ്. കെകെആർ നിരയിൽ ഹർഷിത് റാണ, ആകാശ് ദീപ് എന്നിവരുടെ പരിക്കും മതീഷ പതിരണയുടെ അഭാവവും തിരിച്ചടിയാണ്. കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്റെ പരിമിതമായ പങ്കാളിത്തവും ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിനെ ദുർബലമാക്കുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മുംബൈക്കെതിരെ 220 റൺസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ടീമിന് വലിയ പാഠമായി.
മറുഭാഗത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ടോപ്പ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും, 200-ന് മുകളിൽ റൺസ് വഴങ്ങുന്ന ബൗളിംഗ് നിര അവർക്ക് ആശങ്ക നൽകുന്നു. നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ അഭാവം ഹൈദരാബാദിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 30 തവണയാണ് ഈ രണ്ട് ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം കൊൽക്കത്തയ്ക്കാണ്. 20 മത്സരങ്ങളിൽ കെകെആർ വിജയിച്ചപ്പോൾ 10 തവണ മാത്രമാണ് ഹൈദരാബാദിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
When Finn Allen takes on Ishan Kishan, fireworks are guaranteed. 🔥⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) April 2, 2026
Which wicketkeeper-batter will have a bigger impact at Eden Gardens? 💬#TATAIPL 2026 👉 #KKRvSRH | THU, 2 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/nu8Bk1JEvR
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ബാറ്റർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചാണ് പൊതുവെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലേത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പിച്ചിൽ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ പുല്ല് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പേസ് ബൗളർമാർക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം. കളി പുരോഗമിക്കുന്തോറും സ്പിന്നർമാർക്കും പിച്ചിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മികച്ച സ്കോറുകൾ പിറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സാധ്യതാ ഇലവൻ
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: അജിങ്ക്യ രഹാനെ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫിൻ അലൻ, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, അംഗകൃഷ് രഘുവംശി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റിങ്കു സിംഗ്, രമൺദീപ് സിംഗ്, അനുകുൽ റോയ്, സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, വൈഭവ് അറോറ, ബ്ലെസിംഗ് മുസരബാനി, കാർത്തിക് ത്യാഗി.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: ട്രാവിസ് ഹെഡ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, സലിൽ അറോറ, അനികേത് വർമ്മ, ഹർഷ് ദുബെ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഡേവിഡ് പെയ്ൻ/സീഷാൻ അൻസാരി, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, ഇഷാൻ മലിംഗ.
