ബാർട്ട്ലെറ്റിന്‍റെ പന്തുകളിൽ പതറി കൊൽക്കത്ത; രക്ഷകനായി മഴയെത്തി, മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

ഐപിഎൽ 2026: മഴ വില്ലനായി, കൊൽക്കത്ത - പഞ്ചാബ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു, പോയിന്‍റ് പങ്കിട്ടു

KKR and PBKS Share Points as Rain Washes Out Eden Gardens Clash (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 12:33 AM IST

കൊൽക്കത്ത: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ 12-ാം മത്സരത്തിൽ മഴ വില്ലനായതോടെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും പഞ്ചാബ് കിങ്‌സും പോയിന്‍റ് പങ്കിട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മഴ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

മഴയും മത്സര തടസ്സവും

മത്സരം നാലാം ഓവറിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് മഴ എത്തിയത്. ചാറ്റൽ മഴ പെട്ടെന്ന് കനത്തതോടെ അമ്പയർമാർ കളി നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് അതിവേഗം പിച്ചും ഔട്ട്ഫീൽഡും കവറുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയെങ്കിലും മഴ ശമിച്ചില്ല. രാത്രി 8:45-ന് പിച്ച് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മഴ തുടർന്നതോടെ കളി ഉപേക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

പഞ്ചാബിന് ആധിപത്യം, കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് തിരിച്ചടി

കളി നിർത്തുമ്പോൾ കൊൽക്കത്ത 25 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പതറുകയായിരുന്നു. പഞ്ചാബ് ബൗളർ സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റിന്‍റെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗാണ് കൊൽക്കത്തയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ബാർട്ട്ലെറ്റ് രണ്ട് പ്രധാന വിദേശ താരങ്ങളെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. വലിയ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച ഫിൻ അലൻ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ, 4 റൺസെടുത്ത കാമറൂൺ ഗ്രീനും കീപ്പർക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. തുടക്കത്തിലേ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത് കൊൽക്കത്തയെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

ടീമിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കൊൽക്കത്ത ടീമിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ വരുൺ ചക്രവർത്തിയും അസുഖബാധിതനായ സുനിൽ നരെയ്‌നും ടീമിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം റോവ്‌മാൻ പവലും, 2023-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഐപിഎൽ കളിക്കുന്ന നവദീപ് സൈനിയും ടീമിലിടം പിടിച്ചു. ഇതോടെ സ്പിൻ ബൗളിംഗിൽ കൊൽക്കത്ത ദുർബലമായിരുന്നു. അങ്കുൽ റോയ് മാത്രമായിരുന്നു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറായി ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത്.

പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ അവസ്ഥ:

മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്‍റുമായി പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. എന്നാൽ കൊൽക്കത്ത എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഈ ഇടവേള ഒരാശ്വാസമായപ്പോൾ, ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പഞ്ചാബിന് പോയിന്‍റ് പങ്കിടേണ്ടി വന്നത് നിരാശയായി.

പ്ലേയിങ് ഇലവൻ

പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്: പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കൂപ്പർ കോനോളി, ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), നേഹൽ വധേര, ശശാങ്ക് സിംഗ്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, മാർക്കോ ജാൻസൻ, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, വൈശാഖ് വിജയ്കുമാർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹൽ.

ഇംപാക്ട്: വിഷ്ണു വിനോദ്, പ്രവീൺ ദുബെ, പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെ.

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്: ഫിൻ അലൻ, അജിങ്ക്യ രഹാനെ (ക്യാപ്റ്റൻ), കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, അംഗ്രിഷ് രഘുവംശി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റോവ്‌മാൻ പവൽ, റിങ്കു സിംഗ്, രമൺദീപ് സിംഗ്, അങ്കുൽ റോയ്, നവദീപ് സൈനി, വൈഭവ് അറോറ, കാർത്തിക് ത്യാഗി.

ഇംപാക്ട്: മനീഷ് പാണ്ഡെ, തേജസ്വി ദാഹിയ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, സൗരഭ് ദുബെ, ബ്ലെസിംഗ് മുസരബാനി.

