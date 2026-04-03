പ്ലേ ഓഫ് പ്രവചനവുമായി കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ; വമ്പൻമാരെ പുറത്താക്കി 'ടോപ്പ് 4' ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്!
ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് പ്രവചനവുമായി പീറ്റേഴ്സൺ, വമ്പൻ ടീമുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : April 3, 2026 at 3:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ, പ്ലേ ഓഫിലെത്തുന്ന നാല് ടീമുകളെ പ്രവചിച്ച് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ. എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ മത്സരം വീതം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പീറ്റേഴ്സണിന്റെ ഈ തുടക്കത്തിലെ പ്രവചനം.
പീറ്റേഴ്സന്റെ പ്ലേ ഓഫ് ടീമുകൾ
മുൻ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മെന്റര് കൂടിയായ പീറ്റേഴ്സൺ തന്റെ സമൂഹ മാധ്യ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതയുള്ള ടീമുകളെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് (എംഐ), ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (ഡിസി), രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് (ആര്ആര്), പഞ്ചാബ് കിങ്സ് (പിബികെസ്) എന്നിവർ ഇത്തവണ പ്ലേ ഓഫിൽ മുഖാമുഖം വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. "ഇതുവരെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യ നാല് ടീമുകൾ. താരങ്ങളുടെ പരിക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ മാറ്റിയേക്കാം," പീറ്റേഴ്സൺ തന്റെ എക്സില് കുറിച്ചു.
Having watched the first round of matches in the IPL this season, as it stands, just on observations, this could be the top 4.— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) April 3, 2026
MI, DC, RR, PUNJAB
This can all change with injuries etc, but that’s how I see it atm.
ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബി പുറത്ത്?
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ (ആര്സിബി) പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് പീറ്റേഴ്സന്റെ പ്രവചനത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ മികച്ച ജയത്തോടെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആർസിബിയുടെ മധ്യനിരയിലെ ഫോമില്ലായ്മയും ബൗളർമാരുടെ ഫിറ്റ്നസും ആശങ്കയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ബൗളർമാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിരീടം നേടിത്തരുന്നത്. ആർസിബിയുടെ സ്പിന്നർമാരിലും ഹേസൽവുഡിന്റെ ഫിറ്റ്നസിലും എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്," താരം വ്യക്തമാക്കി.
ടോസ് ഭാഗ്യം നിർണ്ണായകം
ഈ സീസണിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നുവെന്നാണ് താരത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം. 200-ന് മുകളിലുള്ള സ്കോറുകൾ പോലും മുംബൈയും ആർസിബിയും അനായാസം മറികടന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഈ സീസണിൽ ടീമിനോളം തന്നെ പ്രധാനമാണ് 'ടോസ്' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, വമ്പൻ ടീമുകളായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (സിഎസ്കെ), കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (കെകെആര്), സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് (എസ്ആര്എച്ച്) എന്നിവർക്ക് പ്ലേ ഓഫിലെത്തണമെങ്കിൽ ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പോയിന്റ് പട്ടിക
നിലവിൽ 4.171 നെറ്റ് റൺറേറ്റുമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ആർസിബി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഡൽഹിയും മുംബൈയും തൊട്ടുപിന്നാലെയുമുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്തയെ പരാജയപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു.
