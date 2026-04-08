മുംബൈയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് രാജസ്ഥാൻ; ജയ്സ്വാളിന് വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ചുറി
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 27 റൺസിന് തോൽപിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
Published : April 8, 2026 at 9:32 AM IST
ഗുവാഹത്തി: ഐപിഎല്ലില് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 27 റൺസിന് തകർത്തു. മഴമൂലം 11 ഓവറായി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ മുംബൈ പതറുകയായിരുന്നു. സീസണിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയത്തോടെ 6 പോയിന്റുമായി രാജസ്ഥാൻ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
ജയ്സ്വാൾ-സൂര്യവംശി താണ്ഡവം
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും 15കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ചേർന്ന് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ദീപക് ചാഹറിനെതിരെ 22 റൺസാണ് ജയ്സ്വാൾ അടിച്ചെടുത്തത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പറത്തി കൗമാരതാരം സൂര്യവംശി ഞെട്ടിച്ചു. വെറും 16 പന്തിൽ രാജസ്ഥാൻ അമ്പത് കടന്നു. 14 പന്തിൽ 39 റൺസെടുത്ത (5 സിക്സ്, 1 ഫോർ) സൂര്യവംശിയെ ഷാർദുൽ താക്കൂർ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ജയ്സ്വാൾ തകർത്തടിച്ചു. 32 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 77 റൺസെടുത്ത (10 ഫോർ, 4 സിക്സ്) ജയ്സ്വാളിന്റെ കരുത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ 11 ഓവറിൽ 150/3 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. നായകൻ റിയാൻ പരാഗ് 10 പന്തിൽ 20 റൺസെടുത്തു.
തകർന്നടിഞ്ഞ് മുംബൈ മുൻനിര
151 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മുംബൈക്ക് തുടക്കത്തിലേ പിഴച്ചു. മഴമൂലം രണ്ടര മണിക്കൂർ വൈകി തുടങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ മുൻനിര ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു. റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ (8), രോഹിത് ശർമ്മ (0), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (6), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (9) എന്നിവർ ഒറ്റയക്കത്തിന് പുറത്തായതോടെ അഞ്ചാം ഓവറിൽ മുംബൈ 46/5 എന്ന നിലയിലായി. സന്ദീപ് ശർമ്മ ആറാം തവണയാണ് ഐപിഎല്ലിൽ രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കുന്നത്.
മധ്യനിരയിൽ നമൻ ധീറും (14) ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡും ചില വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി രാജസ്ഥാൻ ബൗളർമാർ കളി നിയന്ത്രിച്ചു. റുഥർഫോർഡിനെ പുറത്താക്കാൻ സന്ദീപ് ശർമ്മ എടുത്ത തകർപ്പൻ ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ച് മത്സരത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നിമിഷമായി. നിശ്ചിത 11 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 123 റൺസെടുക്കാനേ മുംബൈക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. മുംബൈയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയാണിത്.
