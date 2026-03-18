ഓറഞ്ച് ആർമിക്ക് ഇനി പുതിയ പടത്തലവൻ; ഹൈദരാബാദിനെ നയിക്കാൻ ഇഷാൻ കിഷൻ
ഐപിഎൽ 2026: പാറ്റ് കമ്മിൻസിന് പരിക്ക്, ഹൈദരാബാദിനെ ഇഷാൻ കിഷൻ നയിക്കും.
Published : March 18, 2026 at 7:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷൻ നയിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസ താരം പാറ്റ് കമ്മിൻസ് പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഈ തീരുമാനം. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടി20 ബാറ്ററായ അഭിഷേക് ശർമയായിരിക്കും ഈ കാലയളവിൽ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.
കമ്മിൻസിന്റെ പരിക്ക്
നട്ടെല്ലിനേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് കാരണമാണ് കമ്മിൻസിന് സീസണിന്റെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നത്. 2025 ഡിസംബറിൽ അഡ്ലെയ്ഡില് നടന്ന മൂന്നാം ആഷസ് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മത്സരക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പര്യടനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് വില്ലനായത്. ഇതേതുടർന്ന് ബാക്കി വന്ന ആഷസ് മത്സരങ്ങളും 2026ലെ ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പും കമ്മിൻസിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. സീസണിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നായകനായി ഇഷാൻ കിഷൻ
2025 സീസൺ മുതൽ സൺറൈസേഴ്സ് ക്യാമ്പിലുള്ള ഇഷാൻ കിഷൻ, കഴിഞ്ഞ ആഭ്യന്തര സീസണിൽ ജാർഖണ്ഡിനെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു ടീമിനെ നയിക്കാൻ കിഷന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ അവസരമാണിത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച കിഷൻ മൂന്ന് അർധ സെഞ്ച്വറികൾ നേടി മികച്ച ഫോമിലുമാണ്.
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG
ഐപിഎൽ കരിയർ
119 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള കിഷൻ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ്.
- ആകെ റൺസ്: 2,998 (119)
- സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 137.65
- സെഞ്ച്വറികൾ/ഫിഫ്റ്റികൾ: 1 സെഞ്ച്വറി, 17 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികൾ
- ഉയർന്ന സ്കോർ: 106* (2025 സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ)
- വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ്: 59 ക്യാച്ചുകൾ, 5 സ്റ്റമ്പിംഗുകൾ
അഭിഷേക് ശർമ
2019 മുതൽ സൺറൈസേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായ അഭിഷേക് ശർമ ടീമിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ട്രാവിസ് ഹെഡിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഹൈദരാബാദിന് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കം നൽകുന്നതിൽ അഭിഷേക് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കേവലം 18 പന്തിൽ നിന്ന് അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് താരം ഇത്തവണ ഉപനായകന്റെ റോളിലെത്തുന്നത്.
സീസൺ തുടക്കം
2016ലെ ജേതാക്കളായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ആദ്യ മത്സരം മാർച്ച് 28-ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിരാളികൾ.
