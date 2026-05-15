പ്ലേഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നു; പഞ്ചാബിന്റെ തോല്വിയോടെ ചെന്നൈയ്ക്കും രാജസ്ഥാനും സാധ്യത
പഞ്ചാബിന്റെ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ തുലാസിൽ; സിഎസ്കെയ്ക്കും രാജസ്ഥാനും യോഗ്യത നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം.
Published : May 15, 2026 at 10:43 AM IST
ധരംശാല: ഐപിഎല്ലില് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവിയോടെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ധരംശാലയിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പഞ്ചാബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണികൾക്കാണ് വഴിയൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫലം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനും പ്ലേഓഫിലേക്ക് മുന്നേറാൻ വലിയൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ് തുറന്നുനൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കടുപ്പമേറിയ പോയിന്റ് പട്ടിക
നിലവിൽ തോൽവി നേരിട്ടെങ്കിലും 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 പോയിന്റോടെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 16 പോയിന്റ് വീതമുള്ള റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് എന്നിവരും 14 പോയിന്റുള്ള സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദുമാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
പഞ്ചാബിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റ് വീതവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. ലീഗിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ച പഞ്ചാബിന് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്ലേഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താനാകൂ. എന്നാൽ കുറവ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ചെന്നൈയും രാജസ്ഥാനും വരും മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ പഞ്ചാബിനെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കും. ഇവർക്ക് പുറമെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (9 പോയിന്റ്), ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (10 പോയിന്റ്) എന്നിവർക്കും നേരിയ സാധ്യതകൾ ഇനിയുമുണ്ട്.
പ്ലേഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ :
- പഞ്ചാബ് കിങ്സ്: തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ ടീമിനെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വൻ മാർജിനിൽ വിജയിക്കണം. എങ്കിലും മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പഞ്ചാബിന്റെ ഭാവി.
- ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് & രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: പഞ്ചാബിനേക്കാൾ ഒരു മത്സരം കുറവാണ് ഇരുടീമുകളും കളിച്ചിട്ടുള്ളത് (11 മത്സരങ്ങളിൽ 12 പോയിന്റ്). വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം തുടർന്നാൽ പഞ്ചാബിനെ മറികടന്ന് ഇരുവർക്കും പ്ലേഓഫ് യോഗ്യത സുഗമമാക്കാം.
- ഗുജറാത്ത് & ബെംഗളൂരു: 16 പോയിന്റുമായി ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഇവർ പ്ലേഓഫിന് തൊട്ടരികിലാണ്. അടുത്ത ഒരു വിജയം ഇവരുടെ യോഗ്യത ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പാക്കും.
- മറ്റ് ടീമുകൾ: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (9 പോയിന്റ്), ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (10 പോയിന്റ്) എന്നിവർക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി നേരിയ സാധ്യതകൾ ഇനിയുമുണ്ട്.
