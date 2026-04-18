നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ച് ഗുജറാത്ത്; കെകെആറിന് സീസണിലെ അഞ്ചാം തോൽവി
പട്ടികയിൽ അവസാനക്കാരായി കെകെആർ, ഗില്ലിന്റെ മാസ്റ്റർക്ലാസ്സിൽ ഗുജറാത്തിന് ഉജ്ജ്വല ജയം.
Published : April 18, 2026 at 7:31 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തന്റെ റൺവേട്ട ശുഭ്മന് ഗിൽ തുടരുന്നു. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ (KKR) നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ 86 റൺസുമായി തിളങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലിന്റെ മികവിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് (GT) അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഈ തോൽവിയോടെ കെകെആർ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
ഗ്രീനിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം, കെകെആറിന് ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കൊൽക്കത്തയുടെ തുടക്കം തന്നെ പിഴച്ചു. ആദ്യ ഓവറിൽ നായകൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെയെ (0) മടക്കി മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഗുജറാത്തിന് ആധിപത്യം നൽകി. പിന്നാലെ രഘുവംശിയെ റബാഡയും ടിം സീഫെർട്ടിനെ (12) സിറാജും പുറത്താക്കിയതോടെ കെകെആർ 32/3 എന്ന നിലയിൽ പതറി വീണു.
തുടർന്ന് കാമറൂൺ ഗ്രീനും (79) റോവ്മാൻ പവലും (27) ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. 55 പന്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത ഗ്രീൻ സ്പിന്നർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 200 റൺസ് കടക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച കെകെആർ, അവസാന ഓവറുകളിൽ തകരുകയായിരുന്നു. വെറും 33 റൺസിനിടെ അവസാന 6 വിക്കറ്റുകൾ അവർക്ക് നഷ്ടമായതോടെ സ്കോർ 180-ൽ ഒതുങ്ങി. ഗുജറാത്തിനായി റബാഡ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
ഗില്ലിന്റെ മാസ്റ്റർക്ലാസ് ഇന്നിംഗ്സ്
181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഗുജറാത്തിനായി ഗിൽ തുടക്കം മുതൽ നിറഞ്ഞാടി. 50 പന്തിൽ 86 റൺസ് നേടിയ ഗിൽ 8 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളും പറത്തി. സായ് സുദർശനുമായി (22) ചേർന്ന് 71 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തി. ജോസ് ബട്ട്ലർ (25) മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പന്തിൽ പുറത്തായി.
സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന ഗില്ലിനെ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ഒരു അവിശ്വസനീയ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയതോടെ മത്സരം ആവേശകരമായി. അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 5 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ ആദ്യ പന്തിൽ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് പുറത്തായെങ്കിലും, രാഹുൽ തെവാത്തിയയും ഷാരൂഖ് ഖാനും ചേർന്ന് പതറാതെ രണ്ട് പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ ഗുജറാത്തിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.
ഈ വിജയത്തോടെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഹാട്രിക് വിജയവുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
