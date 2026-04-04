അഹമ്മദാബാദിൽ ഗില്ലിന്റെ ഗുജറാത്തും പരാഗിന്റെ രാജസ്ഥാനും; അങ്കത്തട്ടിൽ ഇന്ന് തീപാറും
ഐപിഎൽ 2026: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. ഇന്നത്തെ മത്സരവിവരങ്ങൾ അറിയാം
Published : April 4, 2026 at 2:35 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഒൻപതാം പോരാട്ടത്തിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, റിയാൻ പരാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടും. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി 7.30-നാണ് മത്സരം.
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ എട്ട് തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതിൽ ആറ് തവണയും വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. വെറും രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രാജസ്ഥാന് വിജയിക്കാനായത്. കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിന് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ ഏകപക്ഷീയമായ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കാനാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2025-ലെ പോരാട്ടങ്ങളും സൂര്യവംശിയുടെ സെഞ്ചുറിയും
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ (2025) ഇരുടീമുകളും രണ്ട് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഓരോ ജയം വീതം പങ്കിട്ടു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് 58 റൺസിന് ജയിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ 8 വിക്കറ്റിന് തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. രാജസ്ഥാൻ വിജയിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി വെറും 38 പന്തിൽ നിന്ന് 101 റൺസ് നേടി സെഞ്ചുറി കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ 210 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം വെറും 15.5 ഓവറിൽ രാജസ്ഥാൻ മറികടന്നു. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും വൈഭവ് അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബാറ്റിംഗും ബൗളിംഗും തമ്മിലുള്ള മികച്ച പോരാട്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പന്തിന് നല്ല ബൗൺസ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ബാറ്റർമാർക്ക് പിച്ചിൽ ചെറിയ മുൻതൂക്കം ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു ഹൈ-സ്കോറിംഗ് മത്സരമാകാനാണ് സാധ്യത. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കളിച്ച 44 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവരും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്തവരും 22 തവണ വീതം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഗുജറാത്ത്
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനോട് പരാജയപ്പെട്ട ഗുജറാത്തിന് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ആദ്യ കളിയിൽ 162 റൺസ് ഉയർത്തിയിട്ടും അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗുജറാത്ത് ബൗളർമാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മറുഭാഗത്ത് ചെന്നൈയെ തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ എത്തുന്നത്. ജോഫ്ര ആർച്ചർ, നാൻഡ്രേ ബർഗർ എന്നിവരുടെ ബൗളിംഗ് കരുത്തും രാജസ്ഥാന് തുണയാകും.
മത്സരവിവരങ്ങൾ:
- സമയം: ഏപ്രിൽ 4, ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7:30
- വേദി: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്
- തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം കാണാം.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്:
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോസ് ബട്ട്ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കുമാർ കുശാഗ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാഷിദ് ഖാൻ, മാനവ് സുതാർ, നിഷാന്ത് സിന്ധു, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കാഗിസോ റബാഡ, രവിശ്രീനിവാസൻ സായ് കിഷോർ, ജയന്ത് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, അശോക് ശർമ്മ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ടോം ബാന്റൺ, ലൂക്ക് വുഡ്, സായ് സുദർശൻ, രാഹുൽ തേവാതിയ, അർഷാദ് ഖാൻ, അനുജ് റാവത്ത്, കുൽവന്ത് ഖെജ്രോലിയ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, എം ഷാരൂഖ് ഖാൻ.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്:
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ദാസുൻ ഷനക, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സന്ദീപ് ശർമ്മ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ആദം മിൽനെ, യുധ്വീർ സിംഗ് ചരക്, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, ശുഭം ദുബെ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, കുൽദീപ് സെൻ, സുശാന്ത് മിശ്ര, ഡോണവൻ ഫെരേര, ക്വേന മഫാക്ക, ലുവാൻഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, വിഗ്നേഷ് പുത്തൂർ, രവി സിംഗ്, അമൻ റാവു പേരാല, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ.
