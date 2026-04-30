പകരം ചോദിക്കാൻ ഗുജറാത്ത്, ആധിപത്യം തുടരാൻ ആർസിബി; ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് വമ്പൻ പോരാട്ടം

ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ആർസിബി - ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്ലാസിക് പോരാട്ടം.

IPL 2026: GT vs RCB
IPL 2026: GT vs RCB (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:03 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു, മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നു മത്സരം ആരംഭിക്കും.

ഈ സീസണിൽ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനമാണ് ആർസിബി കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും വിജയിച്ച അവർ 12 പോയിന്‍റോടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോലിയും സംഘവും അഹമ്മദാബാദിലെത്തുന്നത്.

തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ഗുജറാത്ത്

മറുഭാഗത്ത്, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് ഈ സീസൺ അല്‍പം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നാല് ജയവും നാല് തോൽവിയുമായി അവർ പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. എങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഗുജറാത്തിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് ആദ്യ നാലിൽ ഇടംപിടിക്കാനാണ് ടൈറ്റൻസിന്‍റെ ശ്രമം.

നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ഈ സീസണിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആർസിബി അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആർസിബിക്കാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം. ഇതുവരെ നടന്ന ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ആർസിബി വിജയിച്ചപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിന് വിജയിക്കാനായത്. 2022 ഏപ്രിൽ 30-നായിരുന്നു ഇരുടീമുകളും ആദ്യമായി നേർക്കുനേർ വന്നത്. അന്ന് വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു.

ഇരുടീമുകളിലേയും താരങ്ങള്‍

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോസ് ബട്‌ലര്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കുമാർ കുശാഗ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സ്, റാഷിദ് ഖാൻ, മാനവ് സുതർ, നിശാന്ത് സിന്ധു, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, കാഗിസോ റബാഡ, രവി ശ്രീനിവാസൻ സായ് കിഷോർ, ജയന്ത് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, അശോക് ശർമ്മ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ടോം ബാന്റൺ, ലൂക്ക് വുഡ്, സായ് സുദർശൻ, രാഹുൽ തെവാതിയ, അർഷാദ് ഖാൻ, അനുജ് റാവത്ത്, കുൽവന്ത് ഖെജ്‌രോളിയ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, എം ഷാരൂഖ് ഖാൻ.

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു: ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, വിരാട് കോലി, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, രജത് പാട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജിതേഷ് ശർമ്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ടിം ഡേവിഡ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, സുയാഷ് ശർമ്മ, റാസിഖ് സലാം ദാർ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, ജോർദാൻ കോക്സ്, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, മങ്കേഷ് യാദവ്, ജേക്കബ് ഡഫി, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, നുവാൻ തുഷാര, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, വിക്കി ഓസ്ത്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ.

