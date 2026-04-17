പടയോട്ടം തുടർന്ന് ഗുജറാത്ത്, നിലനിൽപ്പിനായി കൊൽക്കത്ത; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം!
ഹോം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കരുത്തിൽ ഗില്ലും സംഘവും, അജിങ്ക്യ രഹാനെയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും ഇത് അഗ്നിപരീക്ഷ.
Published : April 17, 2026 at 4:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടും. ഗുജറാത്തിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു വിജയം പോലും നേടാനാവാതെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഈ മത്സരം അതിനിർണ്ണായകമാണ്.
തുടർച്ചയായ രണ്ട് തോൽവികളുമായി സീസൺ തുടങ്ങിയ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫോമിലാണ്. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച അവർ നിലവിൽ 4 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ 165 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് എട്ട് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ അവർ വിജയം കണ്ടിരുന്നു. ശുഭ്മന് ഗിൽ (56), ജോസ് ബട്ലര് (60) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗും, 28 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ പ്രകടനവുമാണ് ഗുജറാത്തിന് കരുത്തായത്.
മറുഭാഗത്ത് അജിങ്ക്യ രഹാനെ നയിക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും 32 റൺസിന് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരായ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അവരുടെ സമ്പാദ്യം.
ഗുജറാത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ഗില്ലും (165 റൺസ്), ജോസ് ബട്ലറും (176 റൺസ്) മികച്ച ഫോമിലാണ്. ബൗളിംഗിൽ 10 വിക്കറ്റുകളുമായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ബൗളർമാർ വിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. കൊൽക്കത്ത നിരയിൽ രഘുവംശി (182 റൺസ്) മാത്രമാണ് സ്ഥിരതയോടെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബൗളിംഗിൽ എടുത്തുപറയാവുന്ന പ്രകടനം ആരും ഇതുവരെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ല.
നേര്ക്കുനേര് റെക്കോര്ഡ്
ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതിൽ മൂന്ന് തവണയും വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രമാണ് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ജയിക്കാനായത്. ഒരു മത്സരം ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു.
അതേസമയം നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആറാം നമ്പർ പിച്ചിലാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം. ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ ശരാശരി 180 റൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മത്സരസമയത്ത് ഏകദേശം 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല.
മുഖാമുഖം പോരാട്ടങ്ങൾ
- ബട്ലര് vs അനുകുൽ റോയ്: ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ പതറുന്ന ബട്ലറെ വീഴ്ത്താൻ കൊൽക്കത്ത അനുകുൽ റോയിയെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം.
- റാഷിദ് ഖാൻ vs റോവ്മാൻ പവൽ: പവലിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള റാഷിദ് ഖാൻ ഇന്നും വെല്ലുവിളിയാകും.
- സിറാജ് vs രഹാനെ/നരൈൻ: രഹാനെയെയും നരൈനെയും പുറത്താക്കുന്നതിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിനുള്ള മുൻതൂക്കം ഗുജറാത്തിന് ഗുണകരമാകും.
ടീം അംഗങ്ങൾ
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ശുഭ്മന് ഗിൽ (സി), ജോസ് ബട്ലര്, കുമാർ കുശാഗ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാഷിദ് ഖാൻ, മാനവ് സുതാർ, നിശാന്ത് സിന്ധു, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കാഗിസോ റബാഡ, രവിശ്രീനിവാസൻ സായ് കിഷോർ, ജയന്ത് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, അശോക് ശർമ്മ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ടോം ബാന്റൺ, ലൂക്ക് വുഡ്, സായ് സുദർശൻ, രാഹുൽ തേവാതിയ, അർഷാദ് ഖാൻ, അനുജ് റാവത്ത്, കുൽവന്ത് ഖെജ്രോലിയ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, എം ഷാരൂഖ് ഖാൻ.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: അജിങ്ക്യ രഹാനെ (സി), മനീഷ് പാണ്ഡെ, റോവ്മാൻ പവൽ, അംഗകൃഷ് രഘുവംശി, രമൺദീപ് സിംഗ്, റിങ്കു സിംഗ്, സുനിൽ നരൈൻ, അനുകുൽ റോയ്, വൈഭവ് അറോറ, ഹർഷിത് റാണ, ഉമ്രാൻ മാലിക്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ഫിൻ അല്ലൻ, മതീഷ പതിരണ, കാർത്തിക് ത്യാഗി, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ടിം സീഫെർട്ട്, തേജസ്വി ദഹിയ, സാർത്ഥക് രഞ്ജൻ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ആകാശ് ദീപ്, പ്രശാന്ത് സോളങ്കി, ദക്ഷ് കമ്ര.
