ചെന്നൈ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്ത്; ഗുജറാത്തിന് 89 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം
സഞ്ജു പൂജ്യത്തിന് പുറത്ത്; ദുബെ പൊരുതി നോക്കി, ഒടുവിൽ ചെന്നൈയെ തകർത്ത് ഗുജറാത്ത് മുന്നോട്ട്!
Published : May 22, 2026 at 9:02 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില് ഇന്നലെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ 89 റൺസിന് തകർത്ത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഈ വൻ തോൽവിയോടെ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി.
മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത്, ബി. സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മന് ഗിൽ, ജോസ് ബട്ലര് എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ 229/4 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈയെ 13.4 ഓവറിൽ വെറും 140 റൺസിന് ഗുജറാത്ത് ബൗളർമാർ ഓൾഔട്ടാക്കി. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് സിറാജ് (3-26), കാഗിസോ റബാഡ (3-32), റാഷിദ് ഖാൻ (3-18) എന്നിവരാണ് ചെന്നൈയെ തകർത്തത്.
തകർന്നടിഞ്ഞ് ചെന്നൈ ബാറ്റിംഗ് നിര
230 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈയുടെ തുടക്കം തന്നെ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ സഞ്ജു സാംസണെ സിറാജ്, ജോസ് ബട്ലറുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (16) ഒരു ഫോറും രണ്ട് സിക്സറുമടിച്ച് തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സിറാജ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഉർവിൽ പട്ടേലും (0) പുറത്തായതോടെ ചെന്നൈ 31/3 എന്ന നിലയിലായി.
Game. Set. Match. Advantage GT! 💙
A massive win in the race for the Top 2, as a complete all-round performance powers Gujarat Titans to a sensational victory! 🙌
മാത്യു ഷോർട്ട് (24) കുറച്ചുനേരം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും റബാഡ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി. കാർത്തിക് ശർമ്മയെ (19) ഗില്ലിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ത്രോ റണ്ണൗട്ടാക്കിയതോടെ ചെന്നൈ 63/5 എന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.
ശിവം ദുബെയുടെ പോരാട്ടം
ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും ശിവം ദുബെ തകർത്തടിച്ചു. 17 പന്തിൽ 4 ഫോറും 4 സിക്സറും സഹിതം 47 റൺസെടുത്ത ദുബെ ചെന്നൈക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ റാഷിദ് ഖാന്റെ പന്തിൽ ഗില്ലിന്റെ ഒരു മികച്ച ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ചിലൂടെ ദുബെ പുറത്തായതോടെ ചെന്നൈയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു.
പിന്നാലെ വന്ന അൻഷുൽ കംബോജ് (19), ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് (8) എന്നിവരെ റാഷിദും, നൂർ അഹമ്മദ്, സ്പെൻസർ ജോൺസൺ എന്നിവരെ റബാഡയും പുറത്താക്കി ഗുജറാത്തിന് മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ഗുജറാത്തിന് മെയ് 31-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ക്വാളിഫയർ 1-ലൂടെ ഒരു അധിക അവസരം കൂടി ലഭിക്കും.
