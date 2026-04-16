ചെന്നൈയ്‌ക്കും ഹൈദരാബാദിനും കനത്ത തിരിച്ചടി; ഖലീൽ അഹമ്മദും ഡേവിഡ് പെയ്‌നും പുറത്തേക്ക്

പരിക്കേറ്റു വീണ് താരങ്ങൾ, സിഎസ്‌കെയും എസ്ആർഎച്ചും പ്രതിസന്ധിയിൽ.

Khaleel Ahmed and David Payne
David Payne and Khaleel Ahmed (IANS)
Published : April 16, 2026 at 6:31 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രമുഖ ടീമുകൾക്ക് പരിക്ക് വില്ലനാകുന്നു. അഞ്ചുതവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന്‍റെ പേസർ ഖലീൽ അഹമ്മദും സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേസർ ഡേവിഡ് പെയ്‌നും പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

ചൊവ്വാഴ്‌ച കെകെആറിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഖലീൽ അഹമ്മദിന് വലതു തുടയിലെ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. തന്‍റെ ഓവർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ മൈതാനം വിട്ട ഖലീലിന് ഈ സീസണിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമെന്ന് സിഎസ്‌കെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. "കെകെആറിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഖലീൽ അഹമ്മദിന് ഈ സീസൺ നഷ്ടമാകും. അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു," ഫ്രാഞ്ചൈസി തങ്ങളുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു.

മത്സരത്തിനിടയിൽ റണ്ണപ്പിനിടെ ഖലീലിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ പേശിവലിവാണെന്ന് ആദ്യം കരുതിയെങ്കിലും പരിശോധനയിൽ പേശിയിൽ കീറൽ കണ്ടെത്തി. ആവശ്യമെങ്കിൽ താരത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഐപിഎൽ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഖലീൽ പുറത്തായത് സിഎസ്‌കെയുടെ ബൗളിംഗ് നിരയിൽ വലിയ വിടവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലുള്ള എംഎസ് ധോണി, സ്പെൻസർ ജോൺസൺ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ഖലീലും കൂടി പുറത്തായത് ടീമിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. പകരക്കാരനായി മുകേഷ് ചൗധരിയോ രാമകൃഷ്‌ണ ഘോഷോ ടീമിലെത്തിയേക്കും.

അതേസമയം സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ പേസർ ഡേവിഡ് പെയ്‌നാണ് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ മറ്റൊരു താരം. കണങ്കാലിനേറ്റ പരിക്കാണ് പെയ്‌ന് വില്ലനായത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്‌സിന് പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്തിയ പെയ്‌ൻ, രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നെങ്കിലും റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമില്ലായിരുന്നു (എക്കോണമി 14). പെയ്‌നിന്‍റെ പകരക്കാരനെ ഹൈദരാബാദ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അതിനിടെ, ഹൈദരാബാദിന് ഒരു ശുഭവാർത്തയുമുണ്ട്. അവരുടെ സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 25-ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കമ്മിൻസ് കളിച്ചേക്കും. നിലവിൽ ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ കീഴിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് വിജയങ്ങളുമായി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ്.

പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സും സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ ശനിയാഴ്‌ച ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഇരു ടീമുകൾക്കും പരിക്കുകൾ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മത്സരം നിർണ്ണായകമാകും.

Also Read: ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് വൈശാലി; ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ ചരിത്രവിജയം

