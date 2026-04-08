ഹാട്രിക് ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് അക്‌സര്‍ പട്ടേലും സംഘവും; ഗുജറാത്തിന് ഇന്ന് 'ജീവന്മരണ' പോരാട്ടം

ഐപിഎൽ 2026: ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് vs ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, മത്സര പ്രിവ്യൂവും സ്ക്വാഡും!

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 12:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. സ്വന്തം തട്ടകമായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7.30നാണ് മത്സരം. സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു ജയം പോലും നേടാനാകാത്ത ഗുജറാത്തിന് ഇന്നത്തെ മത്സരം അതിനിർണ്ണായകമാണ്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം നേടിയെങ്കിലും ഡൽഹിയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റിംഗ് ഫോം കണ്ടെത്താത്തത് ടീമിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. കെ.എൽ രാഹുൽ, പതും നിസ്സങ്ക, നിതീഷ് റാണ എന്നിവരടങ്ങിയ മുൻനിര ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ പുറത്തായത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ മധ്യനിരയുടെ കരുത്തിലാണ് ഡൽഹി മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത്.

ഡൽഹിയുടെ വിജയങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് യുവതാരം സമീർ റിസ്‌വിയാണ്. മുംബൈക്കെതിരെ 90 റൺസും ലഖ്‌നൗവിനെതിരെ പുറത്താകാതെ 70 റൺസും നേടിയ റിസ്‌വി ടൂർണമെന്‍റിലെ സിക്സറുകളുടെ എണ്ണത്തിലും മുന്നിലാണ്. റാഷിദ് ഖാനുമായുള്ള റിസ്‌വിയുടെ പോരാട്ടം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.

തിരിച്ചുവരാൻ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്

തുടർച്ചയായ രണ്ട് തോൽവികളുമായി എത്തുന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് അവരുടെ ടോപ്പ് ഓർഡറിനെയാണ് അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ പരിക്ക് മൂലം ഇന്ന് കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. ജോസ് ബട്‌ലര്‍, സായ് സുദർശൻ എന്നിവരിലാണ് ടീമിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള സായ് സുദർശന്‍റെ പ്രകടനം ഗുജറാത്തിന് തുണയാകും.

ബോളിംഗ് നിരയിലെ പോരാട്ടം

ഡൽഹി നിരയിൽ ലുങ്കി എൻഗിഡി, ടി. നടരാജൻ എന്നിവർ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുന്നു. മറുവശത്ത്, മുഹമ്മദ് സിറാജും കാഗിസോ റബാഡയും നയിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ബോളിംഗ് നിര പവർപ്ലേയിൽ റൺസ് വഴങ്ങുന്നത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്പിന്നർ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതും ഗുജറാത്തിന് മുൻപിലുള്ള ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.

കാലാവസ്ഥയും ടോസും

ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ടോസ് നേടുന്ന ടീം ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ഈ മൈതാനത്ത് നടന്ന അവസാന 7 മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്.

  • സമയം: വൈകിട്ട് 7.30 PM
  • സ്ഥലം: അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയം, ഡൽഹി
  • തത്സമയം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ്, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ

ടീം സ്ക്വാഡുകൾ:

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ രാഹുൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, കരുൺ നായർ, ഡേവിഡ് മില്ലർ, പതും നിസ്സങ്ക, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, സമീർ റിസ്‌വി, നിതീഷ് റാണ, ടി. നടരാജൻ, മുകേഷ് കുമാർ, അശുതോഷ് ശർമ്മ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, ലുങ്കി എൻഗിഡി, വിപ്രാജ് നിഗം, സാഹിൽ പരേഖ്, പൃഥ്വി ഷാ, അഭിഷേക് പോറൽ, അജയ് മണ്ഡൽ, ത്രിപുരന വിജയ്, മാധവ് തിവാരി, ഔഖിബ് നബി ദാർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, കൈൽ ജാമിസൺ.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബി സായ് സുദർശൻ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, കുമാർ കുശാഗ്ര, ജോസ് ബട്ലർ, കാഗിസോ റബാഡ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, അശോക് ശർമ്മ, റാഷിദ് ഖാൻ, രാഹുൽ തെവാതിയ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സ്, അനുജ് റാവത്ത്, ടോം ബാന്റൺ, ഗുർനൂർ സിംഗ് ബ്രാർ, ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, ജയന്ത് യാദവ്, മാനവ് സുതർ, ആർ സായ് കിഷോർ, കുൽവന്ത് ഖെജ്‌രോലിയ, ലൂക്ക് വുഡ്, അർഷാദ് ഖാൻ, നിശാന്ത് സിന്ധു.

