കോട്ട നിലനിർത്താൻ ഡൽഹി; വെല്ലുവിളിയുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ന് നേർക്കുനേർ

ഐപിഎൽ 2026: ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് പോരാട്ടം, വിജയത്തുടർച്ച തേടി ഡൽഹിയും മുംബൈയും നേർക്കുനേർ

Delhi Capitals Face Mumbai Indians at Arun Jaitley Stadium (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 1:13 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കരുത്തരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നേരിടും. ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ ഇരട്ടപ്പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചരിത്രപരമായി ഡൽഹിയിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ടീമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. 2022ന് ശേഷം ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും വിജയം മുംബൈയ്‌ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും മുംബൈയാണ് ജയിച്ചത്. ഡൽഹിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും വിജയിക്കാൻ മുംബൈയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് അക്‌സര്‍ പട്ടേലിനും സംഘത്തിനും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

കെ.എൽ. രാഹുലിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായെങ്കിലും മുംബൈയ്‌ക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള കെ.എൽ. രാഹുലിലാണ് ഡൽഹിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ. മുംബൈയ്‌ക്കെതിരെ 69.7 ശരാശരിയുള്ള രാഹുൽ, ഈ ടീമിനെതിരെ 1,000 റൺസ് തികയ്ക്കാൻ വെറും 24 റൺസ് കൂടി മതി. എന്നാൽ ട്രെന്‍റ് ബോൾട്ടും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും രാഹുലിന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിക്കെതിരെ മാത്രം 30 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ബുംറയാണ് മുംബൈയുടെ പ്രധാന ആയുധം.

ബാറ്റിംഗിൽ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, പതും നിസ്സങ്ക, നിതീഷ് റാണ എന്നിവർക്കൊപ്പം യുവതാരം സമീർ റിസ്‌വിയും ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സും ഡൽഹിക്ക് മധ്യനിരയിൽ കരുത്തേകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 47 പന്തിൽ 70 റൺസുമായി തിളങ്ങിയ റിസ്‌വി സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവെക്കുന്നത്. ബൗളിംഗിൽ ലുങ്കി എൻഗിഡി, ടി. നടരാജൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ഡൽഹിക്ക് ആശ്വാസമാണ്.

മുംബൈയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര

13 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു സീസണിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം ജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുംബൈ വരുന്നത്. രോഹിത് ശർമയും റിക്കൽട്ടണും നൽകുന്ന വെടിക്കെട്ട് തുടക്കവും സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, തിലക് വർമ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ മധ്യനിരയും മുംബൈയുടെ കരുത്താണ്. എന്നാൽ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ റൺസ് വഴങ്ങുന്നത് ഹാർദിക്കിന് തലവേദനയാകുന്നുണ്ട്.

മഴ ഭീഷണി

ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ടോസ് നേടുന്നവർക്ക് മത്സരത്തിൽ വലിയ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സീസണിൽ ഇവിടെ നടന്ന ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്. സ്വന്തം മൈതാനം ഒരു കോട്ടയാക്കി മാറ്റാൻ ഡൽഹിക്ക് സാധിക്കുമോ അതോ മുംബൈ വീണ്ടും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഇന്നറിയാം.

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്:

അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ. രാഹുൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, കരുൺ നായർ, ഡേവിഡ് മില്ലർ, പതും നിസ്സങ്ക, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്‌സ്, സമീർ റിസ്‌വി, നിതീഷ് റാണ, ടി. നടരാജൻ, മുകേഷ് കുമാർ, അഷുതോഷ് ശർമ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, ലുങ്കി എൻഗിഡി, വിപ്രാജ് നിഗം, സാഹിൽ പരഖ്, പൃഥ്വി ഷാ, അഭിഷേക് പോറെൽ, അജയ് മണ്ഡൽ, ത്രിപുരന വിജയ്, മാധവ് തിവാരി, ഔഖിബ് നബി ദാർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, കൈൽ ജാമിസൺ.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്:

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശാർദുൽ താക്കൂർ, തിലക് വർമ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ദീപക് ചഹാർ, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഷെർഫാൻ റഥർഫോർഡ്, നമൻ ധീർ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, എ.എം. ഗസൻഫർ, മായങ്ക് മാർക്കണ്ഡെ, ഡാനിഷ് മലേവാർ, റോബിൻ മിൻസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഥർവ്വ അങ്കോലേക്കർ, രാജ് ബാവ, കോർബിൻ ബോഷ്, വിൽ ജാക്സ്, മായങ്ക് റാവത്ത്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, അശ്വാനി കുമാർ, മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ, രഘു ശർമ.

