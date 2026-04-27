കോലി തന്റെ 'തട്ടകത്തിലേക്ക്'; കരുത്തരായ ആർസിബിയും പതറുന്ന ഡൽഹിയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ
200 കടക്കുമോ ഇന്നും? റൺമല കയറാൻ ഡൽഹിയും ബംഗളൂരുവും നേർക്കുനേർ.
Published : April 27, 2026 at 11:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലില് വീണ്ടുമൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും. സ്വന്തം നാട്ടിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു മാസ്മരിക പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിരാട് കോലിയാണ് ഈ മത്സരത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
റെക്കോർഡുകള്ക്കരികില് കോലി
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ 9,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമാകാൻ കോലിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് വെറും 11 റൺസ് മാത്രം. കോലിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഡൽഹിയിലെ ഈ വേദി. ഇവിടെ കളിച്ച 11 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 7 അർധസെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 66.8 എന്ന മികച്ച ശരാശരി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
ബാറ്റർമാരുടെ പോരാട്ടം
ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച ഫോമിലുള്ള രണ്ട് ബാറ്റർമാരുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൂടിയാണിത്. കോലി മിന്നും ഫോമിലാണെങ്കിൽ, പഞ്ചാബിനെതിരെ 67 പന്തിൽ 152 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ കെ.എൽ. രാഹുലിലാണ് ഡൽഹിയുടെ പ്രതീക്ഷ. തുടർച്ചയായി രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടിയ നിതീഷ് റാണയുടെ ഫോമും ഡൽഹിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
ആർസിബിയുടെ ആധിപത്യം
പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആർസിബി മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ടീം നേടിയ അഞ്ച് വിജയങ്ങളിൽ അഞ്ചും വ്യത്യസ്ത 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത്. ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ജോഷ് ഹാസൽവുഡും നയിക്കുന്ന പേസ് നിര ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ മാരകമായ ഫോമിലാണ്. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രജത് പാട്ടിദാർ, ടിം ഡേവിഡ് എന്നിവരും ബാറ്റിംഗിൽ കരുത്ത് പകരുന്നു.
പ്രതിസന്ധിയിൽ ഡൽഹി
മറുഭാഗത്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പഞ്ചാബിനെതിരായ തോൽവിക്ക് ശേഷം വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിനിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് അവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പരിക്കേറ്റ ലുങ്കി എൻഗിഡിക്ക് പകരം ദുഷ്മന്ത ചമീര ടീമിലെത്തിയേക്കും. ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ പേസ് നിരയും (16 വിക്കറ്റ്), മോശം ഫീൽഡിംഗും ഡൽഹിയെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. 60 ശതമാനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ക്യാച്ചിംഗ് എഫിഷ്യൻസി.
നിർണ്ണായകമായ സ്പിൻ പോരാട്ടം
ആർസിബിക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ അക്സര് പട്ടേലും കുൽദീപ് യാദവുമാണ് ഡൽഹിയുടെ പ്രധാന തുറുപ്പുചീട്ടുകൾ. പവർപ്ലേയിൽ അക്സറിന്റെ പന്തുകളും മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ കുൽദീപിന്റെ മാന്ത്രികതയും ആർസിബിയെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. അതേസമയം ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ആകെ 34 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ആർസിബി 20 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഡിസി 13 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിജയിച്ചുള്ളൂ. ഒരു മത്സരം ഫലം കണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഡിസി ആറ് വിക്കറ്റിന് മത്സരം ജയിച്ചു.
ഈ സീസണിൽ നടന്ന 9 മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും സ്കോർ 200 കടന്ന ഡൽഹിയിലെ പിച്ചിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരു റൺമഴ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് ടൂർണമെന്റില് നിലനിൽക്കാൻ ഈ വിജയം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ, കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ആർസിബി ഇറങ്ങുന്നത്.
