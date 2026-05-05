'വിസിൽ പോട്! ഡൽഹി പിടിക്കാൻ സഞ്ജുവിന്റെ മഞ്ഞപ്പട; പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകളുമായി ചെന്നൈ കളത്തിൽ
ഐപിഎൽ 2026: ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ.
Published : May 5, 2026 at 11:18 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. പോയിന്റ് പട്ടികയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇരുടീമുകൾക്കും പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ 226 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് വിജയിച്ച ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തകർത്തുവിട്ട ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ലക്ഷണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ മികവോടെയും കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയുമാണ് സിഎസ്കെ ഈ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിന് എത്തുന്നത്.
ചരിത്രവും കണക്കുകളും
നേർക്കുനേർ കണക്കുകളിൽ ചെന്നൈയ്ക്കാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം. ഇതുവരെ നടന്ന 32 മത്സരങ്ങളിൽ 20 എണ്ണത്തിലും ജയം സിഎസ്കെയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും വിജയിച്ച ചരിത്രവും ചെന്നൈയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. സീസണിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ സെഞ്ചുറി മികവിൽ ചെന്നൈ 23 റൺസിന് ഡൽഹിയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഈ സീസണിൽ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് ഡൽഹിക്ക് ജയിക്കാനായത് എന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.
നായകന്മാരുടെ പോരാട്ടം
ഇരുടീമുകളുടെയും നായകന്മാരായ സഞ്ജു സാംസണും കെ.എൽ. രാഹുലുമാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങൾ. 168 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 315 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സഞ്ജു ചെന്നൈയുടെ കുന്തമുനയാണ്. എന്നാൽ സഞ്ജു തിളങ്ങുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചെന്നൈ ജയിക്കുന്നത് എന്ന കണക്ക് ടീമിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. മറുവശത്ത് 433 റൺസുമായി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള രാഹുൽ ഡൽഹിയുടെ ബാറ്റിംഗ് നട്ടെല്ലാണ്. ചെന്നൈയ്ക്കെതിരെ 43.2 ശരാശരിയിൽ മികച്ച റെക്കോർഡും രാഹുലിനുണ്ട്.
ബോളിംഗ് നിരയിലെ കരുത്ത്
മിച്ച് സ്റ്റാർക്കിന്റെ വരവ് ഡൽഹിയുടെ പേസ് നിരയ്ക്ക് കരുത്തേകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർക്ക് തിളങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ഡൽഹിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ലുങ്കി എൻഗിഡി കൂടി തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നതാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ചെന്നൈ നിരയിൽ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ അത്ഭുതം കാട്ടുന്ന അൻഷുൽ കംബോജാണ് പ്രധാന താരം. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനൊപ്പം 17 വിക്കറ്റുകളുമായി പർപ്പിൾ ക്യാപ് പോരാട്ടത്തിൽ കംബോജ് മുന്നിലുണ്ട്.
ആദ്യ ആറ് ഓവറുകളിൽ എതിരാളികളെ 60 റൺസിൽ താഴെ ഒതുക്കിയ നാല് മത്സരങ്ങളിലും ഡൽഹി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും പവർപ്ലേയിൽ 60-ന് മുകളിൽ റൺസ് നേടിയ ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തടയുക എന്നത് ഡൽഹിക്ക് പ്രയാസകരമാകും. സ്പിൻ നിരയിൽ അക്സര് പട്ടേലും കുൽദീപ് യാദവും കൂടുതൽ മികവ് കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്.
പ്ലേ ഓഫ് ലക്ഷ്യം
ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾക്ക് അനുകൂലമായ ഡൽഹിയിലെ പിച്ചിൽ ടോസ് നിർണ്ണായകമാകും. ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ വിജയം ഒരു ആകസ്മികതയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചെന്നൈയ്ക്കാകട്ടെ തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാനും പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാനുമുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണിത്.
