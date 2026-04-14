വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ചെന്നൈ; ആദ്യ ജയത്തിനായി കൊൽക്കത്ത; ഇന്ന് 'ലോ ടേബിൾ' പോരാട്ടം
പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ അവസാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം, ചെന്നൈയും കൊൽക്കത്തയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ.
Published : April 14, 2026 at 11:03 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടും. ചെന്നൈയിലെ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില് വൈകിട്ടാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. സീസണിൽ ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ ചാമ്പ്യൻ പദവിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്നുണ്ട്.
സീസണിൽ ഇതുവരെ നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന് കേവലം ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. ബാറ്റിംഗ് നിരയിലെ പരാജയമാണ് സിഎസ്കെയെ പ്രധാനമായും അലട്ടുന്നത്. സഞ്ജു സാംസൺ ആകെ 137 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറി മാറ്റിനിർത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രകടനങ്ങൾ ശരാശരിയിൽ താഴെയാണ്. ബോളിംഗിൽ 10.70 ഇക്കോണമിയിൽ 8 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അൻഷുൽ കംബോജാണ് ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ. രണ്ട് പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈ.
മറുഭാഗത്ത്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിലും ദയനീയമാണ്. കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട അവർ ഇപ്പോഴും ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ വിജയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ക്രിഷ് രഘുവംശി നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 155 റൺസ് (ശരാശരി 51.66) നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ബാറ്റർമാരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തത് തിരിച്ചടിയാകുന്നു. ബോളിംഗിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളുമായി വൈഭവ് അറോറയാണ് കെകെആർ നിരയിൽ മുന്നിലുള്ളത്. പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് അവർ.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 32 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതിൽ 20 തവണയും വിജയം ചെന്നൈക്കൊപ്പമായിരുന്നു. 11 മത്സരങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്ത വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരു മത്സരം ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ വിജയം വീതം പങ്കിട്ടു.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ടും കാലാവസ്ഥയും
രാത്രി മത്സരങ്ങളിൽ ഇവിടെ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾക്കാണ് വിജയസാധ്യത കൂടുതൽ. ഇവിടെ നടന്ന അവസാന നാല് ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവരാണ് വിജയിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോർ 159 റൺസാണ്. കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആകാശം തെളിഞ്ഞതായിരിക്കും. 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടും 80 ശതമാനത്തോളം ഈർപ്പവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കടുത്ത ചൂട് താരങ്ങളുടെ കായികക്ഷമതയെ വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കും.
നിർണ്ണായകമായ മത്സരക്രമങ്ങൾ
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പോരാട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:
സഞ്ജു സാംസൺ vs സുനിൽ നരൈൻ: നരൈനെതിരെ സഞ്ജുവിന് അത്ര നല്ല റെക്കോർഡല്ല ഉള്ളത് (ശരാശരി 22, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 80.5). അതിനാൽ പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ നരൈൻ എത്തിയേക്കാം.
ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് vs വരുൺ ചക്രവർത്തി: വരുണിന്റെ സ്പിന്നിന് മുന്നിൽ ഗെയ്ക്വാദ് പലപ്പോഴും കുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (ശരാശരി 22.5, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 90).
ശിവം ദുബെ vs വൈഭവ് അറോറ: സ്പിന്നിനെതിരെ മാരകമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദുബെ, ഗുണനിലവാരമുള്ള പേസർമാർക്ക് മുന്നിൽ പതറുന്നു. വൈഭവ് അറോറയ്ക്കെതിരെ ദുബെയുടെ ശരാശരി 22.5 മാത്രമാണ്.
റിങ്കു സിംഗ് vs നൂർ അഹമ്മദ്: അഫ്ഗാന് സ്പിന്നർ നൂർ അഹമ്മദ് വെറും 18 പന്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് തവണയാണ് റിങ്കുവിനെ പുറത്താക്കിയത്.
