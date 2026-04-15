കൊൽക്കത്തയെ കറക്കി വീഴ്ത്തി ചെന്നൈ; ചെപ്പോക്കിൽ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് 32 റൺസ് വിജയം
കൊൽക്കത്തയെ 32 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ.
Published : April 15, 2026 at 7:39 AM IST
ചെന്നൈ: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 32 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയാണ് സിഎസ്കെ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.
ചെന്നൈ ഉയർത്തിയ 193 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 160 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. നൂർ അഹമ്മദിന്റേയും അൻഷുൽ കംബോജിന്റേയും കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് കൊൽക്കത്തയെ തളച്ചത്. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ സുനിൽ നരൈനെയും ഫിൻ ആലനെയും നഷ്ടമായ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പിന്നീട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
മധ്യ ഓവറുകളിൽ നൂർ അഹമ്മദ് നടത്തിയ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്. അജിങ്ക്യ രഹാനെ, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, റിങ്കു സിംഗ് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി നൂർ കൊൽക്കത്തയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. നൂർ അഹമ്മദ് 21 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, അൻഷുൽ കംബോജ് 32 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടി. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ രമൺദീപ് സിംഗും (35) റോവ്മാൻ പവലും (31*) പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല.
ബാറ്റിംഗിലെ തകർപ്പൻ തുടക്കം
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചെന്നൈ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 48 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു സാംസണും 17 പന്തിൽ 38 റൺസെടുത്ത യുവതാരം ആയുഷ് മാത്രെയും ചെന്നൈയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് (41) കൂടി തിളങ്ങിയതോടെ ചെന്നൈ സ്കോർ 190 കടന്നു.
ഈ വിജയത്തോടെ ചെന്നൈ ടൂർണമെന്റില് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മികച്ച ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ കൊൽക്കത്ത ഇപ്പോഴും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പിന്നിലാണ്.
Also Read: സൂര്യവംശിയെ വീഴ്ത്താൻ 'ബൗൺസർ' പ്ലാൻ; പ്രഫുൽ ഹിംഗെയുടെ തന്ത്രങ്ങളില് രാജസ്ഥാൻ്റെ പതനം ഇങ്ങനെ!