തുടരടിയേറ്റ് ചെന്നൈ; പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഋതുരാജിന് 24 ലക്ഷം രൂപ പിഴ!
സ്ലോ ഓവർ റേറ്റ്: ഋതുരാജിന് 24 ലക്ഷം രൂപ പിഴ; ടീമംഗങ്ങൾക്കും ശിക്ഷ
Published : May 22, 2026 at 1:09 PM IST
മുംബൈ: ഐപിഎല്ലില് നിന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനും ടീം അംഗങ്ങൾക്കും കനത്ത പിഴ ചുമത്തി. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാണ് (സ്ലോ ഓവർ റേറ്റ്) നടപടി.
ഈ സീസണിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് ചെന്നൈ ടീം ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതേതുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനു 24 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കൂടാതെ, ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ ഉൾപ്പെടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലെ മറ്റ് എല്ലാ കളിക്കാർക്കും 6 ലക്ഷം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാച്ച് ഫീസിന്റെ 25 ശതമാനമോ (ഏതാണോ കുറവ്) പിഴയായി ഒടുക്കണം. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.22 പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഐപിഎൽ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
തകർന്നടിഞ്ഞ് ചെന്നൈ; പ്ലേ ഓഫിൽ കയറി ഗുജറാത്ത്
ഇന്നലെ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് 89 റൺസിന്റെ വൻ തോൽവിയാണ് ചെന്നൈ വഴങ്ങിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 229 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈ 140 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഈ വിജയത്തോടെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിനായുള്ള സാധ്യത ശക്തമാക്കി. 2023-ൽ കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം, തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സീസണിലും ആദ്യ നാലിൽ ഇടം നേടാനാകാതെയാണ് ചെന്നൈ ഇത്തവണ മടങ്ങുന്നത്.
An injury-hit season full of ups and downs ends for #CSK, but not without a fight! 👏#TATAIPL | #GTvsCSK
പരിക്കുകളും ടീമിലെ മാറ്റങ്ങളും തിരിച്ചടിയായെന്ന് ഋതുരാജ്
സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് മത്സരശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് പ്രതികരിച്ചു. "തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തോൽവികളോടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തുടക്കമായിരുന്നു ഈ സീസണിലേത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കൃത്യമായ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ തുടരെെയുണ്ടായ പരിക്കുകൾ ടീമിനെ വീണ്ടും ബാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ജാമി, ഓൾറൗണ്ടർ രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ് എന്നിവരുടെ അസാന്നിധ്യം പ്ലെയിങ് 12-ന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിച്ചു. ഞങ്ങളുടേത് ഒരു പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യുവ ടീമാണെന്നത് പലരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഈ കഠിനമായ ടൂർണമെന്റില് കളിക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങൾ ടീമിൽ കുറവായിരുന്നുവെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
