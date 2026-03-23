മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ പഴയ പുലികൾ: റെയ്നക്കും ഹെയ്ഡനും ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം; ആവേശമായി സഞ്ജു സാംസൺ
സൂപ്പർ കിംഗ്സ് സംഗമം: ട്രോഫികൾക്കൊപ്പം ഒജി സ്ക്വാഡിന്റെ മാസ്സ് എൻട്രി.
Published : March 23, 2026 at 2:22 PM IST
ചെന്നൈ: ഐപിഎൽ പത്തൊൻപതാം സീസണിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ആരാധകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘റോർ 2026’ പരിപാടി താരസമ്പന്നമായി. ഇന്നലെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻകാല ഇതിഹാസ താരങ്ങളും നിലവിലെ സ്ക്വാഡും ഒന്നിച്ചെത്തിയത് ആരാധകർക്ക് ആവേശമായി.
ടി20 ലോകകപ്പിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിന് ശേഷം സിഎസ്കെയിൽ എത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ കാണാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് സഞ്ജുവിന്റെ ജഴ്സികൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡായിരുന്നു. എം.എസ് ധോണിയിൽ നിന്നും സഞ്ജു ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം 'സഞ്ജു.. സഞ്ജു..' വിളികളാൽ മുഖരിതമായി. ശിവം ദുബെ, അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ജേതാവ് ആയുഷ് മാത്രെ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ധോണി ആദരിച്ചു.
ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം പദവിയിൽ റെയ്നയും ഹെയ്ഡനും
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 'ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം' പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്നയും മാത്യു ഹെയ്ഡനുമാണ് ഈ ബഹുമതിക്ക് അർഹരായത്. ടീമിന്റെ നാല് കിരീട വിജയങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ റെയ്നയെ 'ചിന്നത്തല' എന്നാണ് ആരാധകർ വിളിക്കുന്നത്. 2009-ൽ സിഎസ്കെയ്ക്കായി ആദ്യമായി ഓറഞ്ച് ക്യാപ് നേടിയ താരമാണ് ഹെയ്ഡന്.
പഴയ തലമുറയും പുതിയ പടയും
മുൻ താരം എസ്. ബദ്രിനാഥ് പങ്കുവെച്ച 'ഒജി സ്ക്വാഡ്' (OG Squad) ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി. അമ്പാട്ടി റായുഡു, മാത്യു ഹെയ്ഡൻ, മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, പാർഥിവ് പട്ടേൽ, സുരേഷ് റെയ്ന, ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ, ഹർഭജൻ സിംഗ്, ജോഗീന്ദർ ശർമ്മ, മുരളി വിജയ്, ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജി എന്നിവർ അഞ്ച് ഐപിഎൽ ട്രോഫികൾക്കൊപ്പം പഴയ ജഴ്സിയിൽ പോസ് ചെയ്തത് ആരാധകരിൽ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തി.
Roaring night 🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 22, 2026
Glowing Anbuden ✨#Roar26 #WhistlePodu pic.twitter.com/Z7Gf8qj9tj
നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് മുൻ താരം മൈക്കൽ ഹസിക്ക് പന്തെറിഞ്ഞതും, ധോണിയും റെയ്നയും ബ്രാവോയും ഒത്തുചേർന്ന് തമാശകൾ പങ്കിട്ടതും ചടങ്ങിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായി. എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ സംഗീത വിരുന്നും പരിപാടിക്ക് കൊഴുപ്പേകി.
പോരാട്ടം മാർച്ച് 30 മുതൽ
സിഎസ്കെയുടെ ഈ സീസണിലെ മത്സരങ്ങൾ മാർച്ച് 30-ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ ആരംഭിക്കും. ഏപ്രിൽ 3-ന് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്, 5-ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു, 11-ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നിവരുമായാണ് തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങൾ.
Also Read: ഗണ്ണേഴ്സിന്റെ കോട്ട തകർത്തു; കാരബാവോ കപ്പിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മുത്തമിട്ടു