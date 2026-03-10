ETV Bharat / sports

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ ഐപിഎൽ: പൂർണ്ണമായ മത്സരക്രമം വൈകും; ആദ്യഘട്ടം മാർച്ച് 12ന് അറിയാം

ആദ്യ 20 ദിവസത്തെ ഐപിഎൽ മത്സരക്രമം മാർച്ച് 12-ന് ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിക്കും.

IPL 2025
IPL 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ പത്തൊൻപതാം പതിപ്പിന് മുന്നോടിയായി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി ബിസിസിഐ. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ 20 ദിവസത്തെ മത്സരക്രമം മാർച്ച് 12നകം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 28 മുതൽ മെയ് 31 വരെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസൺ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം മാർച്ച് 26 മുതൽ മെയ് 30 വരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ടൂർണമെന്‍റ് പിന്നീട് പുതുക്കിയ തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ഭാഗിക ഷെഡ്യൂൾ

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ബിസിസിഐ മത്സരക്രമം ഭാഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, തമിഴ്‌നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്‌ച വരാതിരിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത്. ആദ്യ 20 ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ കൂടി വിശകലനം ചെയ്‌ത് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ബാക്കി ഷെഡ്യൂൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

IPL 2025
IPL 2025 (IANS)

ചെന്നൈ ക്യാമ്പിൽ ധോണിയും ഋതുരാജും

മത്സരക്രമം വരാനിരിക്കെ തന്നെ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രീ-സീസൺ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചുതവണ കിരീടം ചൂടിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് മാർച്ച് ഒന്നിന് തന്നെ നാവലൂരിലെ ഹൈ-പെർഫോമൻസ് സെന്‍ററില്‍ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു. നായകൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ഇതിഹാസ താരം എം.എസ് ധോണി എന്നിവർ ക്യാമ്പിലെത്തിയത് ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് പകരുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു ഫെബ്രുവരി പത്തിന് നവി മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

മറ്റു ടീമുകളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ

2022-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് നാഥ്ദ്വാരയിലെ മിറാജ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇതിനോടകം രണ്ട് വട്ടം പരിശീലനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് ഫെബ്രുവരി ആദ്യം അബുദാബിയിൽ പരിശീലനം നടത്തിയ ശേഷം നിലവിൽ ധർമ്മശാലയിൽ ക്യാമ്പ് തുടരുകയാണ്. സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് തദ്ദേശീയരായ കളിക്കാരുമായി മാർച്ച് ഒന്നിന് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, അഞ്ചുതവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും വരാനിരിക്കുന്ന സീസണായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ജയ്‌പൂരിലും കൊൽക്കത്തയിലും ക്യാമ്പുകൾ വരുന്നു

വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ മൈതാനത്തിറങ്ങും. 2008-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മാർച്ച് 15 മുതൽ ജയ്‌പൂരില്‍ ഒത്തുചേരും. മൂന്ന് വട്ടം കിരീടം നേടിയ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് മാർച്ച് 18-ന് തങ്ങളുടെ പ്രീ-സീസൺ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഹൈദരാബാദിലെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ക്യാമ്പ് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് ലഖ്‌നൗവിൽ തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്.

TAGGED:

BCCI IPL 2026 ANNOUNCEMENT
DEVAJIT SAIKIA IPL STATEMENT
CSK TRAINING CAMP 2026
IPL 2026 START DATE
IPL 2026 SCHEDULE FOR FIRST 20 DAYS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.