ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തിനൊരുങ്ങി അബുദാബി: 77 സ്ലോട്ടുകള്‍, 359 താരങ്ങൾ; പ്രതീക്ഷയില്‍ 13 മലയാളികള്‍

ഐപിഎല് താരലേലത്തിനൊരുങ്ങി അബുദാബി: 77 സ്ലോട്ടുകള്, 359 താരങ്ങൾ; പ്രതീക്ഷയില് 13 മലയാളികള്
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ലേലത്തിൽ 359 കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കും.
Published : December 16, 2025 at 2:07 PM IST
ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലേക്കുള്ള കളിക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള താരലേലം ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ നടക്കും. ഇത്തിഹാദ് അരീനയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ലേലത്തിൽ 359 കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കും. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാറിലും തത്സമയം ലേലം കാണാം. 1,390 ആഭ്യന്തര, വിദേശ കളിക്കാർ സ്ലോട്ടുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് അന്തിമ ലിസ്റ്റില് 359 താരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില് 246 പേര് ഇന്ത്യന് താരങ്ങളാണ്. 113 വിദേശ കളിക്കാരും ലേലത്തിനുണ്ടാവും. അതിൽ 31 സ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശ കളിക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 237.55 കോടി രൂപയാണ് 10 ടീമുകൾക്കുമായി ആകെ മുടക്കാൻ സാധിക്കുക. 64.30 കോടി രൂപ കയ്യിലുള്ള കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സാണ് ലേലത്തിലെ സമ്പന്നർ. 2.75 കോടി മാത്രം ബാക്കിയുള്ള മുംബൈയാണ് പണപ്പട്ടികയിൽ പിന്നിൽ.
പരമാവധി അടിസ്ഥാന വിലയായ 2 കോടിക്ക് നാൽപത് കളിക്കാരാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, മതീഷ പതിരണ, വാണിന്ദു ഹസരംഗ തുടങ്ങിയ വിദേശ താരങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. വെങ്കിടേഷ് അയ്യരും രവി ബിഷ്ണോയിയും മാത്രമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ.
Purse 💰 | Slots 🧢 | Strategy ♟️— Star Sports (@StarSportsIndia) December 16, 2025
This is how every team shapes up before the TATA IPL 2026 Auction.
Who’s walking in with the biggest advantage? 💬#TATAIPLAuction 👉 TUE, 16th DEC, 2 PM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/44ISr3dWpS
13 മലയാളി താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ലേലത്തിന് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഐപിഎൽ ടീമുകളുടെ ഭാഗമായ കെ.എം.ആസിഫ്, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ എന്നിവർക്കു പുറമേ അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, അഖിൽ സ്കറിയ, സൽമാൻ നിസാർ, രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ, ജിക്കു ബ്രൈറ്റ്, അബ്ദുൾ ബാസിത്ത്, ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം, മുഹമ്മദ് ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീഹരി നായർ എന്നിവരാണ് ഇടംപിടിച്ച മലയാളികൾ. തമിഴ്നാടിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന സന്ദീപ് വാരിയരും ഹൈദരാബാദിനായി കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 താരം ആരോൺ ജോർജും ലേലപട്ടികയിലുണ്ട്.
ഐപിഎൽ ലേലം: ഓരോ ടീമും ലക്ഷ്യമിടുന്ന താരങ്ങള്
- കെകെആർ: കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ജാമി സ്മിത്ത്, മതീശ പതിരണ, പൃഥ്വി ഷാ, മാറ്റ് ഹെൻറി
- സിഎസ്കെ : കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, രവി ബിഷ്നോയ്, വനിന്ദു ഹസരംഗ, മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ
- ജിടി : ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, ഡേവിഡ് മില്ലർ
- ആർസിബി : മാറ്റ് ഹെൻറി, ശിവം മാവി, രവി ബിഷ്നോയ്, അൽസാരി ജോസഫ്
- ഡിസി : ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, മതീശ പതിരണ, മാത്യു ഫോർഡ്
- പിബികെഎസ്: മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ആകാശ് മധ്വാൾ, ജോർദാൻ കോക്സ്
- എംഐ : ആകാശ് മധ്വാൾ, കെ എം ആസിഫ്
- എല്എസ്ജി : വനിന്ദു ഹസരംഗ, ആദം സാമ്പ, ജെറാൾഡ് കോറ്റ്സി, സർഫറാസ് ഖാൻ
- ആർആർ : വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, രവി ബിഷ്നോയ്, റിഷാദ് ഹൊസൈൻ
- എസ്ആർഎച്ച് : രവി ബിഷ്നോയ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ശിവം മാവി, അഖിബ് നബി, കെഎം ആസിഫ്.
Also Read: ഐപിഎൽ ലേലം: ടീമുകള് നിലനിർത്തിയ താരങ്ങള് ഇവര്; കൊൽക്കത്ത ‘റിച്ച്’ 64.30 കോടി രൂപ പേഴ്സില്