ഐ‌പി‌എൽ ലേലം: 1390ൽ 1040 പേരേയും ഒഴിവാക്കി; ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ 350 താരങ്ങള്‍, ലിസ്റ്റില്‍ ഡി കോക്കും

ഈ മാസം 16നു അബുദാബിയിലാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്.

IPL 2026 AUCTION
IPL 2026 AUCTION (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 1:35 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മിനി താരലേലത്തിനു വേണ്ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള കളിക്കാരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വിട്ട് ബിസിസിഐ. ഈ മാസം 16നു അബുദാബിയിലാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ന് ലേലം ആരംഭിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയെല്ലാം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1,390 ആഭ്യന്തര, വിദേശ കളിക്കാർ സ്ലോട്ടുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റില്‍ 350 താരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 240 പേര്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളാണ്. 110 വിദേശ കളിക്കാരും ലേലത്തിനുണ്ടാവും.

224 ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിക്കാത്തവരാണ്. വിദേശ താരങ്ങളില്‍ 14 പേര്‍ അണ്‍ക്യാപ്‌ഡ് പ്ലെയേഴ്‌സ്. ലേലത്തില്‍ പത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ക്കും കൂടി 77 താരങ്ങളെയാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ 31 സ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശ കളിക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി അടിസ്ഥാന വിലയായ 2 കോടിക്ക് നാൽപത് കളിക്കാരാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. വെങ്കിടേഷ് അയ്യരും രവി ബിഷ്‌ണോയിയും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ.

ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കെകെആറിന്

ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ലേലത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ആകെ ₹237.55 കോടി രൂപയുണ്ട്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനാണ് (₹64.3 കോടി), ഏറ്റവും വലിയ തുക പേഴ്‌സിലുള്ളത്. ആറ് വിദേശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി 13 സ്ഥാനങ്ങൾ നികത്താനുണ്ട്. വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ (₹23.7 കോടി), ആന്ദ്രേ റസ്സൽ (₹18 കോടി) എന്നിവരെ നേരത്തെ ടീം റിലീസ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന് ₹43.4 കോടി രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്. പരമാവധി ഒമ്പത് സ്ഥാനങ്ങൾ നികത്താനുണ്ട്.

ആന്ദ്രേ റസ്സൽ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടേയും ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കളിക്കാരൻ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കാമറൂൺ ഗ്രീനായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുള്ള കെകെആറും സിഎസ്‌കെയും ഗ്രീനിനായി വലിയ വിലയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ചേക്കാം.

Cameron Green
File Photo: Cameron Green (IANS)

നിരവധി സ്റ്റാർ കളിക്കാരും ഇടംനേടി

അടുത്തിടെ ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഡി കോക്കും അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. ഡി കോക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാന വില ₹1 കോടിയാണ്. ₹2 കോടി അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്തും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. 2021 ലാണ് സ്‌മിത്ത് അവസാനമായി ഐപിഎല്ലിൽ കളിച്ചത്. ലേലത്തിലെ ആദ്യ സെറ്റിൽ പൃഥ്വി ഷാ, സർഫറാസ് ഖാൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇരുവരുടേയും അടിസ്ഥാന വില 75 ലക്ഷമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പട്ടികയിലെ കേരള താരങ്ങള്‍

അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, അഖിൽ സ്‌കറിയ, സൽമാൻ നിസാർ, രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ, വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂർ, ജിക്കു ബ്രൈറ്റ്, അബ്ദുൾ ബാസിത്ത്, ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം, കെഎം ആസിഫ്, മുഹമ്മദ് ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീഹരി നായർ.

