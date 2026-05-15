ETV Bharat / sports

കൂട്ടുകാരനായാൽ എന്തും പറയാമോ? തിലകിന്‍റെ നിറത്തെ പരിഹസിച്ച് അർഷ്‌ദീപിന്‍റെ വീഡിയോ!

‘പണി’ ഇരന്നുവാങ്ങി അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ്; ഇത്തവണ തിലക് വർമയ്ക്ക് നേരെയുള്ള പരാമർശം വംശീയ അധിക്ഷേപമെന്ന് ആരാധകർ.

Arshdeep Singh and Tilak Varma
Arshdeep Singh and Tilak Varma (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ധർമ്മശാല: ഐപിഎൽ ആവേശകരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് പേസർ അർഷ്‌ദീപ് സിങ് വീണ്ടും വിവാദച്ചുഴിയിൽ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ബാറ്റർ തിലക് വർമ്മയുമായി നടത്തിയ ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെയാണ് താരത്തിനെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത്.

അർഷ്‌ദീപ് സിങ് തന്‍റെ സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് (Snapchat) അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതാണ് ഈ വീഡിയോ. കളിക്കാർ തമ്മിലുള്ള തമാശരൂപേണയുള്ള ഇടപെടലായാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അർഷ്‌ദീപ്, തിലക് വർമ്മയെ 'അന്ധേരെ' (ഇരുട്ട്) എന്ന് വിളിക്കുന്നതായി കേൾക്കാം. തുടർന്ന് തിലക് വർമ്മ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അർഷ്‌ദീപ് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം നമൻ ധീറും ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട്. നമൻ ധീറിനെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ 'നൂർ' (വെളിച്ചം) എന്ന് അർഷ്‌ദീപ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 'നൂർ' എന്ന വാക്കിന്‍റെ അർത്ഥം നമൻ ധീർ തിലകിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, താൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തിലക് വർമ്മ മറുപടി നൽകുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കടുത്ത അമർഷം

താരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു സാധാരണ തമാശ മാത്രമായാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും, വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നത്. അർഷ്‌ദീപിന്‍റെ വാക്കുകളിൽ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിന്‍റെ സൂചനകളുണ്ടെന്ന് ഭൂരിഭാഗം നെറ്റിസൺസും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള പൊതുവ്യക്തികൾ ഇത്തരം വിവേചനപരമായ തമാശകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അശ്രദ്ധമായ നടപടിയാണെന്ന് ആരാധകർ വിമർശിക്കുന്നു.

തുടർക്കഥയാകുന്ന വിവാദങ്ങൾ

അർഷ്‌ദീപ് സിങ്ങിന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾ വിവാദത്തിലാകുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. മുൻപ് താരം തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവെച്ച വ്ലോഗിൽ, ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹൽ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെയ്പ്പ് (Vaping) ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രം ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള താരമാണ് അർഷ്‌ദീപ്.

ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ കളിക്കാരുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്‍റേയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ (BCCI) അടുത്തിടെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം, പുകവലി/വെയ്പ്പിംഗ് നിയമങ്ങൾ, അഴിമതി വിരുദ്ധ നടപടികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് പുതിയ വിവാദം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ബിസിസിഐയോ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Also Read: ലഖ്‌നൗവിൽ ചെന്നൈക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ; പ്ലേഓഫ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിഎസ്‌കെ, അഭിമാനം കാക്കാൻ എൽഎസ്‌ജി

TAGGED:

IPL 2026
ARSHDEEP SINGH RACISM CONTROVERSY
ARSHDEEP SINGH TILAK VARMA
ARSHDEEP SINGH SNAPCHAT VIDEO
ARSHDEEP SINGH TILAK VARMA VIDEO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.