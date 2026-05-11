മോശം പെരുമാറ്റം; ആര്‍സിബി പരിശീലകന് 'പണി' കിട്ടി, മാച്ച് ഫീയുടെ 15 ശതമാനം പിഴ

പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചു: ആർസിബി പരിശീലകൻ ആൻഡി ഫ്ലവറിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 15 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി.

Andy Flower
File photo: Andy Flower (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 5:08 PM IST

മുംബൈ: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനിടെയുണ്ടായ അച്ചടക്കലംഘനത്തിന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആൻഡി ഫ്ലവറിനെതിരെ കർശന നടപടി. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ലെവൽ 1 ലംഘനം നടത്തിയ ആൻഡി ഫ്ലവറിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 15 ശതമാനമാണ് പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

മുംബൈ ഇന്നിംഗ്‌സിലെ 18-ാം ഓവറിലായിരുന്നു (17.2 ഓവർ) സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. എ.എം. ഗസൻഫർ എറിഞ്ഞ പന്തിൽ മുംബൈ താരം ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ ലോംഗ്-ഓണിലേക്ക് പന്ത് ഉയർത്തി അടിച്ചു. ബൗണ്ടറി ലൈനിന് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് നമൻ ദിർ ആ ക്യാച്ച് എടുത്തുവെങ്കിലും ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പന്ത് തിലക് വർമ്മയ്ക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ നമൻ ദിർ ബൗണ്ടറി ലൈനിന് പുറത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചിരുന്നു.

തന്‍റെ കാൽ ബൗണ്ടറി ലൈനിലെ കുഷ്യനിൽ തട്ടിയെന്ന് കരുതിയ തിലക് വർമ്മ അത് സിക്സറാണെന്ന തരത്തിൽ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. എന്നാൽ ടിവി റീപ്ലേകളിൽ നമൻ ദിറിന്‍റെ ബൂട്ട് ബൗണ്ടറി കുഷ്യനിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയിൽ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ റൺസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് ഡോട്ട് ബോളായി മാറിയതാണ് ആർസിബി ഡഗ് ഔട്ടിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

ശിക്ഷാ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ

ഈ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് ആൻഡി ഫ്ലവർ ഫോർത്ത് അമ്പയറോട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും 'മോശം വാക്കുകൾ' ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.3-ന്‍റെ ലംഘനമാണിത്. ഗ്രൗണ്ടിലെ കാണികൾക്കോ ടിവി പ്രേക്ഷകർക്കോ സ്റ്റമ്പ് മൈക്ക് വഴിയോ കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അശ്ലീലമോ പ്രകോപനപരമോ ആയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. മാച്ച് റഫറി അമിത് ശർമ്മ ആൻഡി ഫ്ലവർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്‌തു. ആൻഡി ഫ്ലവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായ കേൾവി ആവശ്യമായി വന്നില്ല.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പുറത്തേക്ക്

നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ മത്സരത്തിൽ അവസാന പന്തിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ആർസിബി മുംബൈയെ തോൽപ്പിച്ചത്. തോൽവിയോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. ലഖ്‌നൗവിന് ശേഷം പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീമാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നയിക്കുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. അതേസമയം, ഈ ജയത്തോടെ ആർസിബി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു.

